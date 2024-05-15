Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Andy Lau Dirumorkan Hamil Anak Kedua di Usia 58 Tahun

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |13:06 WIB
Istri Andy Lau Dirumorkan Hamil Anak Kedua di Usia 58 Tahun
Istri Andy Lau dirumorkan hamil anak kedua di usia 58 tahun. (Foto: Instagram/@andylauox)
HONG KONG - Istri Andy Lau, Carol Chu, dikabarkan hamil anak kedua di usia 58 tahun. Aktor God Of Gamblers itu kemudian menanggapi rumor tersebut dengan merilis pernyataan resmi lewat fan club resminya. 

“Biasanya, aku akan menjawab, ‘Tak ada komentar, terima kasih atas kepedulianmu’ untuk setiap rumor tentangku. Tapi kali ini, aku akan memberikan pernyataan singkat dan jelas untuk semua,” ujarnya dikutip dari Today Online, pada Rabu (15/5/2024). 

Sang aktor dalam lanjutan keterangannya mengatakan, “Belum. Istriku belum hamil anak kedua.” 

Sang aktor dan istrinya dikabarkan melakukan program kehamilan in-vitro fertilization (IVF) untuk mendapatkan anak laki-laki. Andy sangat menginginkan anak laki-laki setelah dikaruniai anak perempuan bernama Hanna yang kini berusia 12 tahun. 

Andy Lau tanggapi rumor sang istri hamil di usia 58 tahun. (Foto: Instagram/@andylauox)

Ini bukan pertama kali Carol Chu dirumorkan hamil anak kedua. Pada 2016, mantan ratu kecantikan Malaysia itu juga sempat dikabarkan hamil 4 bulan setelah fotonya dengan perut membuncit dirilis media Hong Kong. 

Kala itu, sumber dekat pasangan ini membenarkan bahwa Andy dan Carol menemui pakar ginekologi populer, Dr. So Wai Ki untuk menjalani program IVF. Namun Andy Lau tak pernah mengonfirmasi kabar kehamilan istrinya tersebut.*

(SIS)

