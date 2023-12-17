Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gawat! Bisnis Ilegal Tegar Satria Terancam Diciduk Polisi di Montir Cantik Episode 4

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |20:38 WIB
Gawat! Bisnis Ilegal Tegar Satria Terancam Diciduk Polisi di Montir Cantik Episode 4
Original Series Montir Cantik. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ Originals mempersembahkan original series terbaru berjudul Montir Cantik yang kini telah tayang dengan episode terbaru setiap minggunya. Series yang merupakan hasil kolaborasi antara Vision+ dengan MVP Pictures ini dapat anda saksikan melalui link ini.

Montir cantik adalah series dengan genre komedi, drama, action, family yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri oleh Ken Manwani. Series yang sangat cocok untuk menemani akhir tahun anda bersama keluarga.

Original Series Montir Cantik dibintangi oleh Annette Edoarda sebagai Indah, Pangeran Lantang sebagai Gerry, Rafael Adwel sebagai Angga, Ricky Lucky sebagai Marko, Richard Cund sebagai Dika, Hana Hanoon sebagai Alexa, Alif sebagai Aldo, Gaby Hartanto sebagai Vera, Nugie Nugraha sebagai Ramlan, Fadlan Muhammad sebagai Wijaya, Vikri Rasta sebagai Indra, Tegar Satria sebagai Sakti, Davina Veronika sebagai Sonya.

Secara garis besar, Montir Cantik mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Indah yang tertarik dengan dunia otomotif. Indah terobsesi menjadi pembalap yang ia lakukan secara diam-diam tanpa diketahui ayahnya, Ramlan.

Indah bekerja di bengkel miliki ayah Geri dan mereka menjadi dekat. Namun, ada Angga yang cemburu melihat kedekatan mereka hingga menciptakan kisah cinta segitiga.

Halaman:
1 2 3
