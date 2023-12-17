Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Anette Edoarda Dalami Akting Series Montir Cantik, Rela Belajar ke Bengkel

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |17:05 WIB
Anette Edoarda Dalami Akting Series Montir Cantik, Rela Belajar ke Bengkel
Pemain series Montir Cantik. (Foto: Annastasya Rizqa/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anette Edoarda kembali bersinar di layar kaca. Wanita 25 tahun ini turut membintangi series terbaru, Montir Cantik yang tayang di Vision+.

Memerankan karakter utama bernama Indah di serial ini begitu dinikmati oleh Anette. Apalagi, ini perdana untuknya memerankan karakter sebagai seorang montir.

Ia mengaku mulanya tak paham soal dunia otomotif hingga memutuskan untuk mendalami profesi tersebut demi totalitasnya di serial ini.

“Aku tuh enggak ngerti soal permobil-mobilan, aku sempat observasi juga ke bengkel,” kata Anette dalam acara Meet and Greet Series Montir Cantik di Otokliks, Jatimakmur, Bekasi, Minggu (17/12/2023).

Meski tak mudah, Anette mengaku senang dan merasa tertantang bisa menekuni peran sebagai montir cantik ini.

Ia mendapat banyak manfaat usai mendalami dunia otomotif, salah satunya bisa mengganti ban mobil sendiri.

