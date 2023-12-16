Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penyebab Matthew Perry Meninggal Terkuak, Diketahui dari Hasil Autopsi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |12:10 WIB
Penyebab Matthew Perry Meninggal Terkuak, Diketahui dari Hasil Autopsi
Penyebab Matthew Perry meninggal terkuak. (Foto: Instagram)
A
A
A

AMERIKA - Matthew Perry pemain Chandler Bing di serial Friends meninggal dunia di usia 54 tahun. Dia ditemukan di kamar mandi di kediamannya di Los Angeles, Amerika.

Mengutip Los Angeles Times, Perry ditemukan tenggelam di hot tub atau bak mandi di kediamannya di wilayah Los Angeles pada 28 Oktober.

Laporan otopsi terbaru mengungkapkan fakta baru, bahwa penyebab utama kematian Perry yakni akibat efek akut dari ketamine, salah satu jenis obat bius dengan sifat psikedelik.

Laporan hasil otopsi itu diungkapkan oleh kantor pemeriksa medis Los Angeles County dalam laporan otopsi yang dirilis Jumat 15 Desember 2023 waktu setempat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/33/2910395/matthew-perry-meninggal-arie-kriting-kehilangan-sosok-inspirasinya-berkomedi-OUF6RHcM8W.jpg
Matthew Perry Meninggal, Arie Kriting Kehilangan Sosok Inspirasinya Berkomedi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/33/2910292/profil-matthew-perry-bintang-serial-friends-yang-ditemukan-meninggal-di-kamar-mandi-Dr6euJrfeO.jpg
Profil Matthew Perry, Bintang Serial Friends yang Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/03/33/1657373/foto-waduh-pm-kanada-justin-trudeau-ingin-pukuli-aktor-matthew-perry-JexYL2d7lY.jpg
FOTO: Waduh, PM Kanada Justin Trudeau Ingin Pukuli Aktor Matthew Perry
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/27/33/1298046/narkoba-buat-matthew-perry-lupa-serial-friends-uIfpEr8PRz.jpg
Narkoba Buat Matthew Perry Lupa Serial Friends
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188947//lady_gaga-9jJT_large.jpg
Fans yang Serang Ariana Grande di Singapura, Didepak dari Konser Lady Gaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185136//ariana_grande-ROLf_large.jpg
Ariana Grande Positif COVID-19 di Tengah Promosi Film Wicked: For Good
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement