Penyebab Matthew Perry Meninggal Terkuak, Diketahui dari Hasil Autopsi

AMERIKA - Matthew Perry pemain Chandler Bing di serial Friends meninggal dunia di usia 54 tahun. Dia ditemukan di kamar mandi di kediamannya di Los Angeles, Amerika.

Mengutip Los Angeles Times, Perry ditemukan tenggelam di hot tub atau bak mandi di kediamannya di wilayah Los Angeles pada 28 Oktober.

Laporan otopsi terbaru mengungkapkan fakta baru, bahwa penyebab utama kematian Perry yakni akibat efek akut dari ketamine, salah satu jenis obat bius dengan sifat psikedelik.

Laporan hasil otopsi itu diungkapkan oleh kantor pemeriksa medis Los Angeles County dalam laporan otopsi yang dirilis Jumat 15 Desember 2023 waktu setempat.