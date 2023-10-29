Matthew Perry Meninggal, Arie Kriting Kehilangan Sosok Inspirasinya Berkomedi

JAKARTA - Kabar meninggalnya bintang sitkom Friends, Matthew Perry, membuat publik terkejut. Salah satunya Arie Kriting yang ternyata mengagumi aktor asal Kanada tersebut.

Sang komika menyampaikan dukanya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Suami Indah Permatasari itu mengenang sosok Perry lewat perannya sebagai Chandler Bing di sitkom Friends.

"Rest In Peace Mathew Perry. Perannya sebagai Chandler Bing dalam serial Friends begitu ikonik sepanjang akhir tahun 90-an. Dan dalam sebuah kisah persahabatan seperti ini, saya selalu mudah relate dengan karakter seperti Chandler ini," tulis Arie Kriting di Instagram-nya, Minggu (29/10/2023).

"Sosok yang tidak merasa menonjol secara fisik, tetapi memiliki kesetiaan dan rasa cinta yang besar kepada sahabat dan juga pasangan hidupnya. Seperti halnya Jason dan serial How I Met Your Mother," sambung Arie Kriting.

Tak hanya itu, Arie Kriting juga menyebut bila Matthew Perry yang menginspirasinya dalam berkomedi dan mengumpulkan rasa percaya dirinya.