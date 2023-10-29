Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Matthew Perry, Bintang Serial Friends yang Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |11:00 WIB
Profil Matthew Perry, Bintang Serial <i>Friends</i> yang Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi
Profil Matthew Perry. (Foto: Instagram/@mattyperry4)
A
A
A

LOS ANGELES – Matthew Langford Perry atau yang lebih dikenal Matthew Perry meninggal dunia pada usia 54 tahun. Bintang yang sukses dengan sitkom TV ‘Friends’ itu ditemukan wafat di dalam bak mandi rumahnya.

Matthew Perry lahir di Williamstoen, Massauchausetts, Amerika Serikat pada 19 Agustus 1969. Ia merupakan seorang aktor, komedian, produser eksekutif, penulis skenario, dan penulis naskah.

Pada masa kejayaannya, Matthew Perry berhasil memenangkan penghargaan Gold Derby Awards untuk kategori Television Movie/Miniseries Lead Actor pada 2007, dan Drama Guest Actor pada 2012.

Matthew Perry terkenal setelah memainkan peran Chandler Bing di sitkom televisi NBC Friends, yang berlangsung pada 1994 sampai 2004. Program yang populer tersebut membuat Perry menghasilkan banyak uang.

Diketahui, Perry dan enam anggota pemeran utama lainnya di ‘Friends’ menghasilkan USD1 juta per episode pada 2002. Bersamaan dengan itu, Perry juga membintangi berbagai judul serial televisi pendek.

Pada 2010, Perry melebarkan kariernya di video game dan mengambil pekerjaan sebagai pengisi suara. Diketahui, ia mengisi suara Benny dalam video game berjudul “Fallout: New Vegas”.

Perry juga merupakan seorang aktor, produser eksekutif, penulis skenario, dan penulis naskah, serta bintang pada sitkom ABC Mr. Sunshine yang tayang dari Februari hingga April 2011.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/33/2939880/penyebab-matthew-perry-meninggal-terkuak-diketahui-dari-hasil-otopsi-536MVkkSqc.jpg
Penyebab Matthew Perry Meninggal Terkuak, Diketahui dari Hasil Autopsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/33/2910395/matthew-perry-meninggal-arie-kriting-kehilangan-sosok-inspirasinya-berkomedi-OUF6RHcM8W.jpg
Matthew Perry Meninggal, Arie Kriting Kehilangan Sosok Inspirasinya Berkomedi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/03/33/1657373/foto-waduh-pm-kanada-justin-trudeau-ingin-pukuli-aktor-matthew-perry-JexYL2d7lY.jpg
FOTO: Waduh, PM Kanada Justin Trudeau Ingin Pukuli Aktor Matthew Perry
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/27/33/1298046/narkoba-buat-matthew-perry-lupa-serial-friends-uIfpEr8PRz.jpg
Narkoba Buat Matthew Perry Lupa Serial Friends
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182822//erika_carline_dan_dj_bravy-tVg2_large.jpg
Sadis, DJ Bravy Selingkuhi Erika Carlina Jelang Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182816//kris_dayanti-H0cI_large.jpg
Alasan Kris Dayanti selalu Terharu Tiap Kali Disapa dengan Sebutan Gemmi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement