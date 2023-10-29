Profil Matthew Perry, Bintang Serial Friends yang Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi

LOS ANGELES – Matthew Langford Perry atau yang lebih dikenal Matthew Perry meninggal dunia pada usia 54 tahun. Bintang yang sukses dengan sitkom TV ‘Friends’ itu ditemukan wafat di dalam bak mandi rumahnya.

Matthew Perry lahir di Williamstoen, Massauchausetts, Amerika Serikat pada 19 Agustus 1969. Ia merupakan seorang aktor, komedian, produser eksekutif, penulis skenario, dan penulis naskah.

Pada masa kejayaannya, Matthew Perry berhasil memenangkan penghargaan Gold Derby Awards untuk kategori Television Movie/Miniseries Lead Actor pada 2007, dan Drama Guest Actor pada 2012.

Matthew Perry terkenal setelah memainkan peran Chandler Bing di sitkom televisi NBC Friends, yang berlangsung pada 1994 sampai 2004. Program yang populer tersebut membuat Perry menghasilkan banyak uang.

Diketahui, Perry dan enam anggota pemeran utama lainnya di ‘Friends’ menghasilkan USD1 juta per episode pada 2002. Bersamaan dengan itu, Perry juga membintangi berbagai judul serial televisi pendek.

Pada 2010, Perry melebarkan kariernya di video game dan mengambil pekerjaan sebagai pengisi suara. Diketahui, ia mengisi suara Benny dalam video game berjudul “Fallout: New Vegas”.

Perry juga merupakan seorang aktor, produser eksekutif, penulis skenario, dan penulis naskah, serta bintang pada sitkom ABC Mr. Sunshine yang tayang dari Februari hingga April 2011.