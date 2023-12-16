Ammar Zoni Ditangkap Kasus Narkoba, Ucapan Suhendri sang Ayah Viral: Bapak Malu, Nak!

JAKARTA - Ammar Zoni harus menginap di hotel prodeo lantaran tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Meski demikian, video lawas Suhendri Zoni Alruvi sang ayah kembali viral.

Hingga kini, pihak keluarga dari Ammar Zoni belum menampakkan batang hidungnya untuk melihat suami Irish Bella itu di Polres Metro Jakarta Barat.

Bahkan kabar tertangkapnya Ammar Zoni atas kasus narkoba ini pun menjadi viral, pasalnya ungkapan dari Suhendri Zoni Alruvi selaku ayah kandung Ammar Zoni kembali mencuat ke publik.

Hal itu terlihat dari akun TikTok @ur.circles, Sabtu (16/12/2023). Di mana, ungkapan Suhendri Zoni Alruvi terjadi kala Ammar Zoni tertangkap kasus narkoba untuk kali kedua.

"Ini VT pas AZ ditangkap yang kedua, bapaknya mengaku malu. Sekarang bapaknya lagi sakit," tulis akun tersebut.

Dalam video itu terlihat, jika sang ayah merasa malu karena Ammar Zoni kembali harus berurusan dengan hukum akibat kasus narkoba.

"6 tahun lalu terjadi dan terjadi lagi sekarang, bapak malu nak, bapak malu juga," ungkap Suhendri Zoni Alruvi.

Menurutnya, kejadian yang terjadi Ammar Zoni kembali terulang. Apalagi, Ammar Zoni telah berkeluarga.

"Tapi bedanya, waktu 6 tahun lalu masih bujangan dan masih belum punya istri tapi sekarang sudah beristri lalu melakukan lagi," ujarnya.