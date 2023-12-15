Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituding Pansos Atas Kasus Ammar Zoni, Dinar Candy Kasih Jawaban Ini

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:05 WIB
Dituding Pansos Atas Kasus Ammar Zoni, Dinar Candy Kasih Jawaban Ini
Dinar Candy bantah pansos atas kasus Ammar Zoni. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar tak sedap menghampiri Dinar Candy, pasalnya dia dituding pansos di kasus Ammar Zoni. Dinar Candy pun membantahnya.

"Gue bukan pansos dari kasus ini (Ammar Zoni-red), tapi aku pengalaman punya teman dia dan dia itu baik tapi karena coba-coba narkoba terus kecanduan," tulis Dinar Candy di Insta Story miliknya, Jumat (15/12/2023).

Menurutnya, Ammar Zoni sangat sulit keluar dari lingkaran narkoba. Apalagi, ketika suami Irish Bella itu mendapat masalah atau tertekan.

"Akhirnya dia susah keluar dari lingkaran ini, apalagi kalau dia terkena masalah atau tertekan," ujarnya.

"Percayalah suka balik lagi ke narkoba, dan percayalah juga mereka sudah mencoba menahan untuk tidak memakai lagi cuman namanya kecanduan itu susah," timpalnya.

Dinar Candy

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
