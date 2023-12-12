Sinopsis Film Police Story Lockdown, Perjuangan Jackie Chan Cari Penculik Anaknya

JAKARTA - Sinopsis film Police Story Lockdown akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Police Story 2013 yang juga dikenal sebagai Police Story: Lockdown adalah film thriller aksi kejahatan Tiongkok-Hong Kong tahun 2013 yang disutradarai dan ditulis oleh Ding Sheng, serta dibintangi oleh Jackie Chan dalam reboot lain dari seri film Police Story.

Berbeda dengan film-film Police Story sebelumnya di mana dia memerankan seorang polisi Hong Kong, Chan kali ini memerankan seorang petugas polisi Tiongkok Daratan. Film ini juga dibintangi oleh Liu Ye, Jing Tian, Yin Tao dan Liu Yiwei.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes memberi film tersebut skor 14%.

Sinopsis Film Police Story Lockdown

Detektif Zhong Wen pergi ke Wu Bar untuk mencari putri terasingnya, Miao Miao, yang sekarang menjadi pacar pemilik klub malam, Wu Jiang. Namun, Zhong tidak menyetujui hubungan Miao, yang menyebabkan pertengkaran antara ayah dan putri. Sebelum Zhong bisa berbaikan dengan Miao, dia dipukul di kepala oleh penyerang tak dikenal, dalam plot yang direncanakan oleh Wu.

BACA JUGA: Sinopsis Film Backtrace

Setelah sadar, Zhong menemukan dirinya terikat di kursi, dan tangannya terikat oleh kawat besi. Dia menyimpulkan bahwa Wu sebenarnya menargetkannya sejak awal, namun tidak dapat menyimpulkan. Zhong juga mengetahui bahwa para pengunjung bar lainnya, termasuk putrinya, ditahan.

Wu menelepon Letnan setempat dan menuntut tebusan besar serta audisi dengan tahanan Wei Xiaofu, sebelum meninggalkan ruangan tempat Zhong terjebak. Zhong berhasil melepaskan diri dari kawat dan melarikan diri dari ruangan itu. Menelusuri bar tanpa terdeteksi, dia menemukan ruang rahasia Wu, yang dipenuhi dengan poster seorang gadis remaja dan Wu yang lebih muda, yang dulu dikenal sebagai "Spider" ketika dia masih seorang petarung kickboxing.

Dia juga melihat denah bar dan menyimpulkan bahwa Wu bermaksud untuk meledakkan seluruh bar jika rencana penculikannya gagal. Melalui Miao, Zhong mendapatkan ponsel yang digunakan untuk menghubungi letnan.

Wu segera mengetahui bahwa Zhong telah melarikan diri dari ruangan tahanan. Wu menangkap Miao dan mengancam akan merendam tangannya di akuarium penuh piranha, memaksa Zhong untuk mengungkap tempat persembunyiannya. Kembali ditangkap, Zhong menawarkan bantuan kepada Wu dalam mencari Wei, yang belum datang. Wu setuju dan memberikan Zhong dua pilihan — mengalahkan salah satu anak buahnya dalam pertarungan dan diizinkan membebaskan tiga sandera, atau mengakui kekalahan dan menemukan Wei sendirian.

Zhong menyerah, setuju untuk bertarung. Dengan ketekunan, dan dengan cara yang tidak mengira jari yang patah, Zhong keluar sebagai pemenang. Zhong kemudian meyakinkan Wei Xiaofu yang enggan untuk masuk ke dalam bar bersamanya.

Kembali di Wu Bar, Wu Jiang mengungkap alasan di balik penculikan: dia bermaksud membalas dendam kepada Zhong, Wei, dan tiga sandera lainnya, yang kebetulan menjadi saksi kematian adik perempuannya Wu. Pada hari yang menentukan itu, Wei ingin mencuri obat untuk ibunya di apotek.

Adik perempuan Wu juga ada di toko obat. Ketika pencurian oleh Wei terungkap, dia panik dan memegang adik perempuan Wu dengan pisau. Ternyata, dia sedang hamil dan, karena stres, bunuh diri dengan memotong lehernya sendiri dengan senjata Wei. Zhong, yang sedang dalam perjalanan pulang, kebetulan lewat di tempat kejadian, tetapi tidak bisa menyelamatkannya.