Sinopsis Film Superman Returns, Kembalinya Sang Manusia Super

JAKARTA - Sinopsis film Superman Returns akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Superman Returns adalah film pahlawan super Amerika 2006 yang disutradarai oleh Bryan Singer dan ditulis oleh Michael Dougherty dan Dan Harris berdasarkan cerita oleh Singer, Dougherty, dan Harris, yang diadaptasi dari karakter DC Comics, Superman.

Film ini dibintangi oleh Brandon Routh sebagai Clark Kent / Superman, Kate Bosworth sebagai Lois Lane, dan Kevin Spacey sebagai Lex Luthor, dengan James Marsden, Frank Langella, Eva Marie Saint, dan Parker Posey sebagai pemeran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Superman Returns mendapat rating persetujuan 75% berdasarkan 267 ulasan, dengan rating rata-rata 7/10.

Sinopsis Film Superman Returns

Film ini berkisah tentang Superman yang kembali ke Bumi setelah absen lima tahun, di mana ia menemukan bahwa kekasihnya, Lane, telah melanjutkan hidupnya dan bahwa musuh bebuyutannya, Luthor, merencanakan skema untuk membunuhnya dan membentuk kembali Amerika Utara.

Superman telah menghilang selama lima tahun, sejak ia pergi ke lokasi di mana para ahli astronomi percaya mereka menemukan sisa-sisa Krypton. Musuh bebuyutannya, Lex Luthor, baru saja dibebaskan dari penjara dan menikahi janda kaya untuk memperoleh kekayaannya setelah kematiannya. Setelah gagal menemukan Kryptonian yang masih hidup, Superman kembali ke Bumi dan melanjutkan pekerjaannya di Daily Planet di Metropolis sebagai alter-ego Clark Kent.

Di sana, ia mengetahui bahwa wanita yang dicintainya, Lois Lane, sekarang bertunangan dengan keponakan Perry White, Richard, dengan siapa dia memiliki seorang anak berusia 5 tahun bernama Jason. Dia telah memenangkan Pulitzer Prize untuk artikelnya "Mengapa Dunia Tidak Membutuhkan Superman."

Luthor pergi ke Benteng Kesunyian dan mencuri kristal Kryptonian, yang ia gunakan untuk sebuah eksperimen yang menyebabkan pemadaman listrik di Pantai Timur. Kehilangan daya mengganggu uji terbang Pesawat Ulang Alik yang akan diluncurkan ke luar angkasa dari pemasangannya di pesawat penumpang yang diisi oleh Lois Lane, yang sedang meliput sebuah cerita. Clark terbang ke aksi sebagai Superman dan menghentikan pesawat dari jatuh ke stadion baseball.

Dunia bersukacita atas kembalinya Superman, meskipun ia mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa orang-orang yang dahulu dekat dengannya telah melanjutkan hidup tanpanya. Ketika Superman terganggu oleh kendaraan yang tak terkendali, sebuah diversi yang melibatkan asisten Luthor, Kitty Kowalski, Luthor mencuri Kryptonite dari Museum Sejarah Alam Metropolis. Perry menugaskan Lois untuk mewawancarai Superman, sementara Clark menyelidiki pemadaman listrik.

Lois dan Jason tanpa sengaja naik kapal pesiar Luthor dan ditangkap setelah Lois memutuskan untuk tertarik pada cerita pemadaman listrik, yang ia hubungkan dengan eksperimen Luthor. Dia mengungkapkan rencananya kepada mereka untuk menggunakan salah satu kristal Kryptonian yang dicurinya, yang ia gabungkan dengan Kryptonite, untuk menumbuhkan benua baru di Samudra Atlantik Utara yang akan menggantikan Amerika Serikat daratan dan membunuh jutaan orang.