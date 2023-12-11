Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Backtrace

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |22:01 WIB
Sinopsis Film Backtrace
Sinopsis Film Backtrace (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Backtrace akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Backtrace adalah film aksi kejahatan Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Brian A. Miller, dan dibintangi oleh Sylvester Stallone, Matthew Modine, dan Ryan Guzman.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 9%, berdasarkan 11 ulasan, dengan rating rata-rata 2,2/10.

Sinopsis Film Backtrace

Sinopsis Film Backtrace

Setelah mengalami cedera otak akibat perampokan bank yang berakhir salah, MacDonald (Matthew Modine) mengalami amnesia dan dimasukkan ke ruang psikiatri di penjara. Setelah tujuh tahun, ia dipaksa oleh seorang narapidana dan seorang dokter ruangan (Ryan Guzman dan Meadow Williams) untuk melarikan diri dari penjara dan disuntik dengan serum yang memaksa dia untuk mengulang kehidupan yang sudah dilupakannya.

MacDonald sekarang harus menghindari seorang detektif lokal (Sylvester Stallone), seorang agen FBI yang tangguh (Christopher McDonald), dan efek samping berbahaya dari obat tersebut untuk mendapatkan kembali uang curian sambil menghadapi masa lalunya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement