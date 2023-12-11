Sinopsis Film Backtrace

JAKARTA - Sinopsis film Backtrace akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Backtrace adalah film aksi kejahatan Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Brian A. Miller, dan dibintangi oleh Sylvester Stallone, Matthew Modine, dan Ryan Guzman.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 9%, berdasarkan 11 ulasan, dengan rating rata-rata 2,2/10.

Setelah mengalami cedera otak akibat perampokan bank yang berakhir salah, MacDonald (Matthew Modine) mengalami amnesia dan dimasukkan ke ruang psikiatri di penjara. Setelah tujuh tahun, ia dipaksa oleh seorang narapidana dan seorang dokter ruangan (Ryan Guzman dan Meadow Williams) untuk melarikan diri dari penjara dan disuntik dengan serum yang memaksa dia untuk mengulang kehidupan yang sudah dilupakannya.

MacDonald sekarang harus menghindari seorang detektif lokal (Sylvester Stallone), seorang agen FBI yang tangguh (Christopher McDonald), dan efek samping berbahaya dari obat tersebut untuk mendapatkan kembali uang curian sambil menghadapi masa lalunya.