Sinopsis Film Escobar Paradise Lost

JAKARTA - Sinopsis film Escobar Paradise Lost akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Escobar Paradise Lost adalah film thriller romantis tahun 2014 yang ditulis dan disutradarai oleh Andrea Di Stefano dalam debut penyutradaraannya.

Film ini dibintangi oleh Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Claudia Traisac, Brady Corbet, Carlos Bardem, dan Ana Girardot. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 55% berdasarkan 56 ulasan dengan rating rata-rata 5,62 dari 10.

Sinopsis Film Escobar Paradise Lost

Nick Brady berada di Kolombia dengan saudaranya ketika ia bertemu dengan Maria. Maria adalah keponakan penguasa narkoba Pablo Escobar. Ketika Nick dan Maria melihat seberapa berbahayanya kehidupan di sekitar pamannya Pablo, keduanya memutuskan untuk meninggalkan Kolombia bersama dengan saudara Nick, istri, dan anak mereka.

Sebelum mereka semua bisa pergi bersama, Nick dan beberapa "orang terpercaya" lainnya dipanggil oleh Pablo, di mana Pablo akan memberi tahu mereka bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan pemerintah Kolombia dan akan pergi ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Karena itu, ia meminta para pria tersebut pergi ke berbagai lokasi dan menyembunyikan inventaris berharganya di gua-gua tempat barang-barang tersebut akan tinggal selama masa tahanannya.

Nick kemudian diminta untuk bertemu dengan seorang pemandu, pergi ke sebuah gua, menempatkan kotak-kotak yang diberikan padanya di gua itu, kemudian meledakkan pintunya dengan dinamit. Setelah melakukan itu, Nick diminta untuk membunuh pemandu tersebut, tetapi Nick menemukan dirinya tidak rela untuk membunuh, terutama ketika pemandu itu ternyata masih berusia 15 tahun.

Dalam membantu pemandu tersebut, Nick mengetahui bahwa ia juga masuk dalam daftar buronan Pablo. Terjebak di sebuah kota kecil di mana pembunuh bayaran serta polisi setempat dan milisi mencarinya, Nick dengan susah payah berhasil melarikan diri dan mencoba bertemu dengan Maria di konsulat Kanada.

Saat dalam perjalanan menuju pertemuan dengan Maria, Nick akhirnya berhasil menelepon rumah saudaranya untuk memperingatkan mereka untuk pergi, tetapi orang-orang Escobar sudah berada di sana dan telah membunuh saudaranya, serta menembak istri dan anak saudaranya ketika Nick sedang berbicara di telepon dengannya.