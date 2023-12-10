Menikah Lagi, Maskawin Rizki DA Jadi Omongan

JAKARTA - Rizki Syafaruddin Hasibuan alias Rizki DA telah resmi menikah dengan Hersa Rahayu Julianti, pada Sabtu 9 Desember 2023 di Bandung, Jawa Barat.

Pernikahan kedua Rizki DA itu digelar secara tertutup dan siarkan secara live di kanal YouTube 2R Production.

Prosesi ijab kabul pernikahan Rizki DA dan Hersa Rahayu Julianti turut viral di media sosial.

Prosesi akad nikah Rizki DA dan Hersa Rahayu pun beredar di media sosial. Salah satunya akun TikTok @ur.circles mengunggah momen sakral tersebut.

Tampak, ayah Hersa Rahayu Julianti sendiri yang menikahkan Rizki DA kepada sang putri. Saat itu pula lah, terungkap mahar Rizki DA untuk Hersa yaitu perhiasan emas 12 gram.

"Bismillahirrahmanirrahim, Ananda Rizki Syafaruddin. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda kepada Hersa Rahayu Julianti, putri kandung saya, dengan mas kawin berupa perhiasan emas 12 gram dibayar kontan," kata ayah Hersa Rahayu Julianti.

Sontak saja mahar Rizki DA itu langsung jadi omongan netizen. Banyak yang mencibir besaran mahar diberikan oleh salah satu pedangdut terkenal tersebut.

"Mas kawinnya dikit amat ya, kayak orang biasa. Biasanya artis gede-gede," kata @cah***.

"Masa artis kasih cuma 12gr. Aku aja yang rakyat biasa 30 gr," sindir @nur***.

"Nggak apa-apa mba, mas kawin itu gak jamin keutuhan rumah tangga dan kebahagian dalam rumah tangga," bela @indr***.

