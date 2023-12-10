Alasan Rizki 2R Tak Ingin Ungkap Identitas Pasangannya Sebelum Resmi Menikah

JAKARTA - Rizki 2R datang dengan kabar bahagia. Mantan suami Nadya Mustika Rahayu itu resmi menikahi wanita bernama Hersa Rahayu Julianti hari ini, Sabtu (9/12/2023) di Club Deruzzi, di kawasan Dago Pakar Raya Resort, Jawa Barat.

Usai resmi melepas status dudanya, Rizki pun mengungkap alasan mengenai alasannya merahasiakan sosok calon istrinya sebelum pernikahan mereka berlangsung. Rizki 2R menegaskan bahwa hal ini tak ada kaitannya dengan masa lalunya.

Rizki tak merasa trauma lantaran kala itu mengumbar soal hubungan asmaranya bersama Nadya Mustika yang akhirnya berakhir dengan kandasnya pernikahan mereka.

Dia hanya ingin menjaga perasaan Hersa dan keluarganya yang belum terbiasa dengan kehidupan sebagai seorang public figure dimana kerap kali menjadi sorotan publik.

"Sebenarnya bukan ketakutan tapi lebih ke menjaga perasaan keluarga. Jadi kalau untuk Iki sendiri ya mungkin mau dikatain gimana juga ya keluarga Iki yang tahu kehidupan kemarin itu seperti apa, Iki sudah bisa memahami hal itu lah, sudah terbiasa tapi adek Echa dan keluarganya kan belum belum terbiasa dengan hal itu," ujar Rizki 2R dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (10/12/2023).

Terlebih belakangan Rizki 2R kerap kali menuai hujatan netizen usai rumah tangganya yang baru seumur jagung harus berakhir dengan perceraian. Rizki tak ingin kehidupan Hersa ikut dikomentari oleh netizen lantaran menjadi kekasihnya.

"Belum tahu juga pemberitaan itu seperti apa. Terkadang diberitakan yang enggak baik, kadang yang baik. Belum lagi komentar-komentar netizen yang mungkin menyudutkan, yang menjatuhkan," sambungnya.

