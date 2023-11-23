Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Miris! Nadya Mustika Rahayu Menikah Besok, Keluarga Tak Diberitahu

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |23:00 WIB
Miris! Nadya Mustika Rahayu Menikah Besok, Keluarga Tak Diberitahu
Nadya Mustika Rahayu menikah besok, tak undang keluarga kandung. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Kabar pernikahan Nadya Mustika Rahayu dengan Iqbal Rosadi diterpa isu tidak sedap. Pasalnya, Nadya Mustika Rahayu tidak mengabarkan keluarga kandungnya mengenai pernikahannya yang akan digelar besok, Jumat 24 November 2023.

Pengakuan itu terungkap dari Heru selaku kakak kandung Nadya Mustika Rahayu. Di mana, dirinya mengatakan jika keluarga kandungnya tidak diberitahu oleh Nadya itu sendiri.

"Ini kan pernikahan kedua kali. Kami sama sekali pihak keluarga atau keluarga kandungnya tidak ada yang dikonfirmasi, tidak ada yang beritahu sama sekali," ujarnya dikutip dari program acara Intens Investigasi, Kamis (23/11/2023).

Menurutnya, pihak keluarga dari Nadya Mustika Rahayu itu hanya mengetahui melalui media massa dan media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015693/iis-dahlia-akui-nadya-mustika-buru-buru-menikah-dan-lepas-status-janda-0T0l2zrKob.jpg
Iis Dahlia Akui Nadya Mustika Buru-Buru Menikah dan Lepas Status Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3012041/nadya-mustika-ungkap-kondisi-rumah-tangga-usai-hapus-foto-suami-di-instagram-66iWcTYsKC.jpg
Nadya Mustika Ungkap Kondisi Rumah Tangga Usai Hapus Foto Suami di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2980901/nadya-mustika-rahayu-umumkan-kehamilan-usia-kandungan-masuk-18-minggu-3n7Rbi4yeQ.jpg
Nadya Mustika Rahayu Umumkan Kehamilan, Usia Kandungan Masuk 18 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974402/nadya-mustika-dan-rizki-da-kompak-saat-temani-putranya-sunat-vcQa76KMfP.jpg
Nadya Mustika dan Rizki DA Kompak saat Temani Putranya Sunat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941970/sebulan-menikah-nadya-mustika-rahayu-dikabarkan-hamil-anak-iqbal-rosadi-Tb2nkRaGmw.jpg
Sebulan Menikah, Nadya Mustika Rahayu Dikabarkan Hamil Anak Iqbal Rosadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/33/2936004/sama-sama-menikah-lagi-ini-perbedaan-maskawin-rizki-da-dan-nadya-mustika-rahayu-2oqJKzdjFv.jpg
Sama-Sama Menikah Lagi, Ini Perbedaan Maskawin Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement