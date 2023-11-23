Miris! Nadya Mustika Rahayu Menikah Besok, Keluarga Tak Diberitahu

JAKARTA - Kabar pernikahan Nadya Mustika Rahayu dengan Iqbal Rosadi diterpa isu tidak sedap. Pasalnya, Nadya Mustika Rahayu tidak mengabarkan keluarga kandungnya mengenai pernikahannya yang akan digelar besok, Jumat 24 November 2023.

Pengakuan itu terungkap dari Heru selaku kakak kandung Nadya Mustika Rahayu. Di mana, dirinya mengatakan jika keluarga kandungnya tidak diberitahu oleh Nadya itu sendiri.

"Ini kan pernikahan kedua kali. Kami sama sekali pihak keluarga atau keluarga kandungnya tidak ada yang dikonfirmasi, tidak ada yang beritahu sama sekali," ujarnya dikutip dari program acara Intens Investigasi, Kamis (23/11/2023).

Menurutnya, pihak keluarga dari Nadya Mustika Rahayu itu hanya mengetahui melalui media massa dan media sosial.