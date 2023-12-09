Advertisement
Nadya Mustika Rahayu Buka Suara Tak Undang Ibu Kandung di Pernikahan: Kita Susah Mencarinya

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |12:11 WIB
Nadya Mustika Rahayu Buka Suara Tak Undang Ibu Kandung di Pernikahan: Kita Susah Mencarinya
Nadya Mustika Rahayu buka suara soal tak undang sang ibu di pernikahan. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Nadya Mustika Rahayu akhirnya buka suara terkait dia dikabarkan tidak mengundang Ipah Saripah ibu kandungnya di pernikahannya dengan Iqbal Rosadi.

"Kalau soal ibu, kita berdua sudah mencari sampai ke Cianjur. Mulai dari tempat tinggal hingga nomor telepone-nya, cuma pada kenyataannya enggak kita temukan," kata Nadya Mustika Rahayu di program Intens Investigasi, Minggu (8/12/2023).

Diakuinya, dirinya tidak tinggal diam untuk mencari keberadaan sang ibu. Sayangnya usaha yang dilakukannya itu sia-sia, pasalnya dirinya tetap tidak menemukan di mana sang ibunda tinggal.

"Biar bagaimana pun kita sudah mencari dan memang susah mencarinya," tuturnya.

Nadya Mustika Rahayu tidak memungkiri jika dirinya bertemu dengan Ipah Saripah sang ibunda di saat dia menikah dengan Rizki 2R. Bahkan, pertemuan itu pertama kali melihat wajah sang ibu.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
