Vision+ x Otoklix Tawarkan Promo Paket Bundling, Servis Mobil Gratis Hingga Meet and Greet Bareng Cast Montir Cantik

JAKARTA - Special bagi pecinta series dan otomotif, Vision+ dan Otoklix menghadirkan program Paket Bundling Vision+ Premium Sports 365D + Paket Service Mobil Lengkap serta meet and Greet bareng Cast Montir Cantik.

Montir Cantik adalah series kolaborasi antara Vision+ Originals dengan MVP Pictures bergenre komedi, drama, action, family. Dibintangi Annette Edoarda, Pangeran Lantang, Rafael Adwel, Ricky Lucky, Richard Cund, Hana Hanoon, Alif, Gaby Hartanto, Nugie Nugraha, Fadlan Muhammad, Vikri Rasta, Tegar Satria, dan Davina Veronika.

Bagi yang melakukan pembelian paket Vision+ with Sport 365D di tanggal 8 dan 9 Desember 2023 akan total 20 voucher “Paket Service Mobil Lengkap” seperti layanan servis cuci gratis, spooring, ganti oli, pembersih rem, flushing AC, 360° detailing lite, dan 360° detailing basic.

Khusus di tanggal tersebut, anda juga berhak mengikuti meet and greet bersama para cast series Montir Cantik. Simak syarat dan ketentuan berikut ini: