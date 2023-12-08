Vision+ Gaet Otoklix Hadirkan Program Watch & Win, Eksis Bersama Mobil Kesayangan

JAKARTA - Vision+ menggaet Otoklix menghadirkan berbagai program menarik selama penayangan series terbaru Vision+ Originals “Montir Cantik” dengan total hadiah spektakuler lebih dari Rp 520.00.000,-. Series ini direncanakan tayang pada 8 Desember 2023 mendatang.

Montir Cantik adalah series kolaborasi antara Vision+ Originals dengan MVP Pictures bergenre komedi, drama, action, family yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri oleh Ken Manwani.

Original Series Montir Cantik dibintangi oleh Annette Edoarda, Pangeran Lantang, Rafael Adwel, Ricky Lucky, Richard Cund, Hana Hanoon, Alif, Gaby Hartanto, Nugie Nugraha, Fadlan Muhammad, Vikri Rasta, Tegar Satria, dan Davina Veronika.

Jelang penayangannya, Vision+ bersama Otoklix meluncurkan program Watch & Win. Program ini berlangsung dari 14 Desember – 4 Januari 2023. Bagi yang ingin eksis bersama mobil kesayangan, ini saatnya ikuti photo competition dan menangkan hadiah untuk memanjakan mobil anda dengan service terbaik dari Otoklix.

Kesempatan emas yang tak boleh dilewatkan, akan ada 2 periode dalam program ini. Ikuti setiap kegiatannya dengan syarat dan ketentuan di bawah ini:

Periode 14-21 Desember 2023

1. Follow instagram @visionplusid dan @otoklix