HOME CELEBRITY TV SCOOP

Satine Zaneta Sihir Penonton Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:14 WIB
Satine Zaneta Sihir Penonton Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah
Satine Zaneta di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satine Zaneta menjadi penampil pertama dalam gelaran Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023).

Putri dari Abimana Aryasatya itu tampak antusias menyapa para penggemar yang telah menunggu aksi panggungnya kali ini.

"Biasanya aku joget-joget, tapi sekarang pakai rok jadi agak kalem sedikit ya," kata Satine Zaneta kepada penonton.

Satine Zaneta Sihir Penonton Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah

Dalam aksi panggungnya kali ini, Satine membawakan tiga lagu andalannya yakni Tamu, Jam Satu, dan Utuh.

"Disini pernah ada yang ngerasain nggak sih ada orang yang datangnya sebentar, terus ditinggal, tapi kok move on-nya lama ya," ujar Satine disela lagu Tamu.

Saat berbincang dengan presenter Music Zone, Laras Tahira dan Shandy Luo, Satine mengaku seluruh lagunya terinspirasi dengan musisi Rex Orange County.

Dia bahkan mengaku pengalaman menyaksikan aksi sang idola secara langsung di Jakarta meninggalkan kesan yang sangat istimewa.

"Aku ngefans banget aku pas ketemu kayak nggak tahu ngejelasinnya karena dari awal bikin lagu dari awal dengerinya dia lah," katanya.

Halaman:
1 2
