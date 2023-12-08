Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Saksikan Penampilan Satine Zaneta dan Bernadya di Live Streaming Music Zone di Okezone.com

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |10:24 WIB
Saksikan Penampilan Satine Zaneta dan Bernadya di Live Streaming Music Zone di Okezone.com
Satine Zaneta dan Bernadya di Music Zone by Okezone Radio (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Satine Zaneta dan Bernadya akan menemani Jumat sore (8/12/2023) para Zoners dengan tampil di Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah. Bagi yang tidak bisa hadir, acara ini juga bisa disaksikan secara live streaming di Okezone.com.

Masih seperti sebelumnya, Music Zone by Okezone Radio akan dibawakan oleh Laras Tahira dan Shandy Luo. Tidak dengan tangan kosong, pasalnya mereka juga anak bagi-bagi hadiah mulai dari produk dan voucher ratusan ribu rupiah.

Satine Zaneta sendiri diketahui baru saja merilis single baru bertajuk Jam Satu. Single terbarunya ini merupakan kelanjutan dari perjalanan Satine di industri musik setelah merilis EP (Extended Play) Tentang Waktu pada September 2022.

Music Zone by Okezone Radio

Satine Zaneta dan Bernadya di Music Zone by Okezone Radio (Foto: MNC Media)

Lewat single barunya, Satine juga sekaligus mencoba untuk mengeksplorasi musikal dan kreatifnya ke tahap baru. Bahkan, ia menggandeng Petra Sihombing sebagai produser dalam proses pengerjaan lagu folk-ballad ini.

"Proses kreatif agak sedikit berbeda karena dibantu Petra Sihombing. Cara bikin lagunya agak berbeda karena Petra menantang untuk berimajinasi ceritanya apa, situasinya apa, sampai ke detail jam berapa. Petra juga meminta aku untuk kontribusi kord, aku main kord gitar, kemudian dia yang elaborasi chordnya," kata Satine.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/205/3189356/music_zone-bwcJ_large.jpeg
Penonton Antusias Ikut Quiz Bareng AQUA di Music Zone!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/205/3182143/music_zone_by_global_radio-hnjK_large.jpg
Padi Reborn Guncang Panggung Music Zone by Global Radio di Anjungan Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/598/3020326/pecah-music-zone-by-okezone-radio-dan-celebrities-radio-berkolaborasi-di-double-v-coffee-eatery-rawamangun-LB1SDRPWUt.jpg
Pecah! Music Zone by Okezone Radio dan Celebrities Radio Berkolaborasi di Double V Coffee & Eatery Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961054/ada-kira-dan-syahravi-di-music-zone-by-okezone-radio-sore-ini-NpFiaACx8S.jpg
Ada KIRA dan Syahravi di Music Zone by Okezone Radio Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/205/2957430/lewat-single-baru-ade-govinda-dan-erni-zakri-ajak-galau-penonton-music-zone-NftXxdeKbU.jpg
Lewat Single Baru, Ade Govinda dan Erni Zakri Ajak Galau Penonton Music Zone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/205/2934962/satine-zaneta-dan-bernadya-tampil-di-music-zone-by-okezone-radio-saksikan-live-streamingnya-di-okezone-com-YJnV9IIXBL.jpg
Satine Zaneta dan Bernadya Tampil di Music Zone by Okezone Radio, Saksikan Live Streamingnya di Okezone.com
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement