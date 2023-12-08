Saksikan Penampilan Satine Zaneta dan Bernadya di Live Streaming Music Zone di Okezone.com

JAKARTA - Satine Zaneta dan Bernadya akan menemani Jumat sore (8/12/2023) para Zoners dengan tampil di Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah. Bagi yang tidak bisa hadir, acara ini juga bisa disaksikan secara live streaming di Okezone.com.

Masih seperti sebelumnya, Music Zone by Okezone Radio akan dibawakan oleh Laras Tahira dan Shandy Luo. Tidak dengan tangan kosong, pasalnya mereka juga anak bagi-bagi hadiah mulai dari produk dan voucher ratusan ribu rupiah.

Satine Zaneta sendiri diketahui baru saja merilis single baru bertajuk Jam Satu. Single terbarunya ini merupakan kelanjutan dari perjalanan Satine di industri musik setelah merilis EP (Extended Play) Tentang Waktu pada September 2022.

Satine Zaneta dan Bernadya di Music Zone by Okezone Radio (Foto: MNC Media)

Lewat single barunya, Satine juga sekaligus mencoba untuk mengeksplorasi musikal dan kreatifnya ke tahap baru. Bahkan, ia menggandeng Petra Sihombing sebagai produser dalam proses pengerjaan lagu folk-ballad ini.

"Proses kreatif agak sedikit berbeda karena dibantu Petra Sihombing. Cara bikin lagunya agak berbeda karena Petra menantang untuk berimajinasi ceritanya apa, situasinya apa, sampai ke detail jam berapa. Petra juga meminta aku untuk kontribusi kord, aku main kord gitar, kemudian dia yang elaborasi chordnya," kata Satine.