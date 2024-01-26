Livingroom Sukses Hibur Penonton Anjungan Sarinah

JAKARTA - Duo pendatang baru Livingroom tampil menghibur para penonton dengan lagu-lagunya yang bergenre HipHop dalam acara Celebrities Kustik by Celebrities Radio, di Anjungan Sarinah, Jumat, 26 Januari 2024.

Duo yang beranggotakan Liam dan Ingmar pada Desember lalu telah merilis album pertamanya yang bertajuk Are You Free This Summer?. Salah satu lagu dalam album tersebut yang berjudul Precious berhasil memenangkan AMI Award tahun 2022 lalu.

Livingroom membuka penampilan mereka dengan lagu Precious. Lagu ini ditulis berdasarkan kisah asli dari Liam, yang kala itu sedang dimabuk cinta. Ia dan sang kekasih pergi kencan untuk pertama kalinya mengitari Kota Jakarta. Momen tersebut dianggap begitu berharga sehingga membuatnya terinspirasi untuk membuat lagu tersebut.

“Aku bikin lagi pandemi, lagi sama cewek pacaran dan waktu itu pertama kali pergi jalan di Jakarta terus tiba-tiba kepikiran untuk bikin lagu itu. Jujur aja itu bikin buat bikin pacar aku seneng aja gitu,” kata Liam kepada para penonton di Anjungan Sarinah, Jumat (26/1/2024).

Anak dari sutradara ternama Tanah Air, Riri Riza ini nampaknya menurunkan bakat sang ayah dalam dunia seni. Keduanya mengaku telah dikenalkan dengan dunia musik oleh kedua orang tuanya sejak masih kecil.

“Bapak dan ibu ngenalin banyak musik kayak Linked in Park, The Beatles, dan dari situ kami belajar banyak,” jelas Ingmar.

Melihat keberhasilan para rapper dan musisi musik Hip-Hop Tanah Air yang bisa mengepakan sayapnya ke kancah internasional membuat duo kakak beradik ini semakin yakin untuk berkarya di industri musik, khususnya dalam genre Hip-Hop.

“Di Indonesia ada banyak rapper keren, aku mulai merasa berani buat berkarya di musik HipHop karena banyak musisi Indonesia yang sukses menciptakan lagu-lagu Hip-Hop yang luar biasa,” kata Liam

