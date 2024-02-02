Gery Gany Ajak Penonton Music Zone Nyanyi Bareng Lagu Rusuk yang Viral di TikTok

JAKARTA - Gery Gany memeriahkan acara Music Zone by Okezone Radio di Bloc Bar, MBloc, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2024). Dalam kesempatan ini, Gary Gany berhasil ajak seluruh penonton nyanyi bareng lewat lagu-lagu hitsnya.

Sebagai pembuka, Gery Gany membawakan single berjudul Bercanda. Si kembar asal NTT ini menyampaikan, lagu Bercanda ini dirilis kala konten TikTok “Berchandya” viral. Lirik lagu ini sangatlah mudah dinyanyikan. Maka, tanpa perlu komando, seluruh penonton langsung ikut bersenandung.

“Bercanda, bercanda,” penonton turut bernyanyi pada bagian reff bersama-sama.

Tidak berhenti sampai di situ, keseruan penampilan Gery Gany berlanjut lewat single terbaru nha hang berjudul Tak Sama. Lagu dengan lirik indah ini ternyata ditulis oleh Gany.

“Ini lagu baru rilis kemarin, ditulis juga oleh Gany,” tutur Gery.

Lagu ini dibuka lewat dentingan syahdu dari gitar yang dimainkan oleh Gery, kemudian dilanjut dengan suara merdu Gani dengan menyanyikan semua lirik dari bait pertama sampai terakhir.

Sebagai penyanyi yang penampilannya ditunggu-tunggu, tentu Gery Gany tidak hanya membawakan dua lagu tersebut. Dirinya pun turut menyanyikan lagu hitsnya berjudul Rusuk yang sedang viral di TikTok.

Lagu yang sangat viral ini langsung buat penonton bernyanyi bersama-sama. Lagu bertemakan cinta ini membuat penonton bersenandung sambil tersenyum.

