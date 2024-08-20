Okezone Radio Rilis Program Baru After Sunset Live dari Twin House Cipete

JAKARTA - Okezone Radio merilis program baru bertajuk After Sunset yang menawarkan pengalaman lebih dekat dan personal dengan musisi-musisi favorit Okezoners sambil menikmati suasana sore hari ditemani camilan dan kopi hangat.

Program baru tersebut akan dipandu oleh Laras Tahira, penyiar program Good Afternoon Zone yang akan live bareng Nadhif Basalamah yang baru merilis album debut bertajuk ‘Nadhif’. Album tersebut terdiri dari delapan lagu, termasuk Penjaga Hati yang telah tembus 250 juta streams.

Selain Nadhif, ada juga Pendarra dan Kathmandu. Band Folk-Pop yang terdiri dari Arjunet, Desi Kinanthi, dan Bale itu baru merilis album perdana ‘Ode Matahari’ yang berisi 10 track. Sedangkan Kathmandu akan memperdengarkan single baru mereka, Golden Age.

Okezone Radio Rilis Program Baru After Sunset Live dari Twin House Cipete. (Foto: MNC Media)

Single ketiga dari Marco Hafiedz dan Basil Sini tersebut merupakan bagian dari album baru mereka yang rencananya akan dirilis pada akhir tahun 2024. Program After Sunset ini juga akan dimeriahkan Yahya, solois asal Bandung yang merilis lagu baru berjudul Sunset.

Nantikan pula penampilan spesial Rasyiqa yang baru merilis single barunya, Two Shades of Blue. Aksi panggung empat penyanyi ini bisa dinantikan dalam After Sunset yang akan disiarkan Live dari Twin House Coffee & Kitchen di Cipete, Jakarta Selatan, pada 23 Agustus 2024, mulai pukul 17.00 WIB.