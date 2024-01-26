Syahravi Curhat Susah Move On di Music Zone by Okezone Radio

JAKARTA - Musisi Syahravi berkesempatan tampil di acara Music Zone by Okezone Radio yang berlangsung di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).

Dia dijadwalkan tampil pukul 17.30 WIB. Namun sejak pukul 17.00 WIB, area anjungan sudah dipadati oleh penonton. Mereka seakan ingin menikmati waktu weekendnya dengan menyaksikan musik dari musisi Tanah Air.

Syahravi tampil kece memakai kaus putih dipadukan dengan celana krem dan loafer. Ia membawa gitar berwarna pink kesayangannya.

Di momen itu, cowok kelahiran 1997 tahun ini sempat curhat tentang pengalamannya yang susah move on. Pengalamannya itu dia tulis lewat lagu berjudul I Choose You.

“Gue susah banget move on, terus gue bikin lagu judulnya I Choose You, jadinya maunya pilih kamu,” tambahnya.