HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarah Gibson Alami Keguguran 2 Kali: Ada yang Salah di Darah Aku

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |08:02 WIB
Sarah Gibson Alami Keguguran 2 Kali: Ada yang Salah di Darah Aku
Sarah Gibson Alami Keguguran 2 Kali: Ada yang Salah di Darah Aku (Foto: Instagram/sarahgibson21)
A
A
A

JAKARTA - Sarah Gibson harus menjalani prosedur untuk mengeluarkan janin dalam tubuhnya. Ya, selebgram yang juga merupakan teman dekat Awkarin hingga Keanu Agl ini mengalami keguguran calon anak pertamanya di usia kandungan 11 minggu.

Kabar tersebut diketahui lewat unggahan Instagram Sarah baru-baru ini. Dalam unggahannya ia tampak memperlihatkan tangannya yang diinfus sambil mengenakan robes dari rumah sakit.

"Singkatnya, beberapa waktu yang lalu aku keguguran lagi yang kedua kalinya. Terus yang kemarin itu kuretase karena ada infeksi," beber Sarah dalam akun Instagram Storiesnya.

Sementara itu, istri dari Diska Resha Putra ini mengatakan bahwa dirinya sudah merahasiakan kehamilannya pada orang-orang terdekatnya dengan harapan, kejadian keguguran pertama tak lagi terulang. Sayangnya, ia harus menerima kenyataan bahwa ia kembali keguguran.

Sarah Gibson

Sarah Gibson Alami Keguguran 2 Kali: Ada yang Salah di Darah Aku (Foto: Instagram/sarahgibson21)

"Kehamilan kali ini bener-bener aku rahasiain bahkan dari temen-temen deket. Gak ada yang aku kasih tahu karena aku takut kejadian kayak yang pertama. Makanya aku sensi banget kalo ditembak 'Sar lagi hamil ya?'," papar Sarah.

Selain itu, Sarah juga mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya dan diketahui berjenis kelamin laki-laki itu mengalami henti denyut jantung. Bahkan ada sesuatu dalam darahnya yang diduga kuat menjadi alasan ia kembali mengalami keguguran.

