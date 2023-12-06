Advertisement
Jisoo BLACKPINK Bocorkan Perannya dalam Drama Influenza

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |14:40 WIB
Jisoo BLACKPINK beradu peran dengan Park Jung Min. (Foto: Instagram)
KOREA - Jisoo BLACKPINK semakin mengukuhkan diri di dunia seni peran. Usai debut sebagai peran utama dalam drama korea Snowdrop tahun 2021 lalu, Jisoo kembali dipercaya menjadi pemeran utama wanita dalam drama korea bertajuk 'Influenza'.

Jisoo memberi sedikit bocoran mengenai keterlibatannya dalam drama tersebut. Melansir Allkpop, saat bertemu penggemar di Bandara Incheon pada tanggal 4 Desember lalu, Jisoo begitu atusIas mengonfirmasi perannya dalam drama yang sangat dinantikan itu.

Dia mengumumkan bahwa proses syuting dijadwalkan akan dimulai bulan ini. Jisoo merespon permitan lucu seorang penggemar yang ingin menjadi pemeran zombie dalam drama tersebut.

Dia menyebutkan sifat menuntut dari peran tersebut, menyebutkan perlunya pelatihan aksi. Secara tersirat Jisoo seolah ingin mengungkapkan alur cerita drama yang penuh aksi Jisoo menjawab rasa penasaran seputar pengumuman casting resmi.

Meskipun tanggal rilis pastinya masih belum diketahui, dia meyakinkan para penggemar bahwa mereka akan mendapatkan informasi terkini mengenai drama tersebut.'

Sebagai informasi, Jisoo menjadi pemeran utama wanita dalam drama korea bergenre thriller zombie itu bersama Park Jung Min.

