Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jisoo BLACKPINK Syuting Film Baru, Rose Kirim Coffee Truck ke Lokasi Syuting

Pasopati Baladika , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |06:17 WIB
Jisoo BLACKPINK Syuting Film Baru, Rose Kirim <i>Coffee Truck</i> ke Lokasi Syuting
Jisoo BLACKPINK syuting film baru, Rose kirim coffee truck. (Foto: CECI)
A
A
A

SEOUL - Jisoo BLACKPINK tengah disibukkan dengan syuting film terbarunya, Omniscient Reader’s Viewpoint. Hal tersebut diketahui dari Insta Story yang diunggah sang idol pada 31 Januari 2024. 

Unggahan tersebut terdiri dari dua foto yang menunjukkan coffee truck di lokasi syuting. Ternyata, coffee truck dikirim khusus oleh Rose BLACKPINK sebagai bentuk dukungan untuk pelantun FLOWER tersebut.

Rose BLACKPINK kemudian menuliskan pesan untuk Jisoo lewat banner yang dipasang di truk kopi tersebut. “Tolong jaga kakakku. Omniscient Reader semangat!” katanya. 

Dia juga menuliskan pesan khusus untuk para cast dan staf produksi film tersebut. “Untuk kalian yang sudah bekerja keras syuting Omniscient Reader di tengah cuaca dingin, semangat! Nikmatilah makanan ini.”

Rose BLACKPINK kirim coffee truck ke lokasi syuting film baru Jisoo. (Foto: Instagram/@sooyaa_)

Penggemar dan warganet Korea pun memuji interaksi dua personel BLACKPINK tersebut. “Rose sweet banget deh,” kata seorang warganet. Lainnya mengatakan, “Personel BLACKPINK saling mendukung satu sama lain.”

“Rose sangat perhatian pada teman-temannya. Dia juga pernah mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting Kim Go Eun dan Lee Hyeri. Semangat syutingnya Jisoo,” kata warganet lain. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023868/rose-blackpink-resmi-bergabung-dengan-theblacklabel-yfMjAlGRxY.jpg
Rose BLACKPINK Resmi Bergabung dengan THEBLACKLABEL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023740/susul-lisa-jennie-blackpink-akhirnya-punya-akun-tiktok-UmuDF2mOx5.jpg
Susul Lisa, Jennie BLACKPINK Akhirnya Punya Akun TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/205/2992610/jennie-blackpink-bakal-tampil-dalam-single-baru-zico-gxl4q9hOz7.jpg
Jennie BLACKPINK Bakal Tampil dalam Single Baru Zico
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/33/2983100/jisoo-blackpink-donasikan-semua-keuntungan-youtube-pribadinya-ke-badan-amal-dIXyreTmim.jpg
Jisoo BLACKPINK Donasikan Semua Keuntungan YouTube Pribadinya ke Badan Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2949850/jennie-blackpink-ungkap-alasan-tidak-perpanjang-kontrak-individu-dengan-yg-entertainment-FFe6vwsKrs.jpg
Jennie BLACKPINK Ungkap Alasan Tidak Perpanjang Kontrak Individu dengan YG Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/33/2946681/blackpink-tak-perpanjang-kontrak-individu-dengan-yg-entertainment-L3a3UYbpKM.jpg
BLACKPINK Tak Perpanjang Kontrak Individu dengan YG Entertainment
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement