Jisoo BLACKPINK Syuting Film Baru, Rose Kirim Coffee Truck ke Lokasi Syuting

SEOUL - Jisoo BLACKPINK tengah disibukkan dengan syuting film terbarunya, Omniscient Reader’s Viewpoint. Hal tersebut diketahui dari Insta Story yang diunggah sang idol pada 31 Januari 2024.

Unggahan tersebut terdiri dari dua foto yang menunjukkan coffee truck di lokasi syuting. Ternyata, coffee truck dikirim khusus oleh Rose BLACKPINK sebagai bentuk dukungan untuk pelantun FLOWER tersebut.

Rose BLACKPINK kemudian menuliskan pesan untuk Jisoo lewat banner yang dipasang di truk kopi tersebut. “Tolong jaga kakakku. Omniscient Reader semangat!” katanya.

Dia juga menuliskan pesan khusus untuk para cast dan staf produksi film tersebut. “Untuk kalian yang sudah bekerja keras syuting Omniscient Reader di tengah cuaca dingin, semangat! Nikmatilah makanan ini.”

Penggemar dan warganet Korea pun memuji interaksi dua personel BLACKPINK tersebut. “Rose sweet banget deh,” kata seorang warganet. Lainnya mengatakan, “Personel BLACKPINK saling mendukung satu sama lain.”

“Rose sangat perhatian pada teman-temannya. Dia juga pernah mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting Kim Go Eun dan Lee Hyeri. Semangat syutingnya Jisoo,” kata warganet lain.