Jennie BLACKPINK Bakal Tampil dalam Single Baru Zico

SEOUL - Rapper Zico akan merilis single baru untuk merayakan 10 tahun debutnya di industri musik, pada akhir April 2024. Single tersebut kabarnya merupakan proyek duetnya bersama Jennie BLACKPINK.

TenAsia melaporkan, Jennie sudah merampungkan proses rekaman dan syuting video musik single baru Zico tersebut. Kabar tersebut kemudian ditanggapi perwakilan agensi sang rapper, KOZ Entertainment.

“Benar, Zico sedang mempersiapkan comeback pada April 2024. Kami berharap, semua pihak memaklumi bahwa saat ini tidak ada hal lain yang bisa kami konfirmasi,” ujar sumber tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (4/4/2024).

Ini akan menjadi karya terbaru Zico dalam 2 tahun terakhir. EP ‘Grown Ass Kid’ yang dirilis pada Juli 2022 merupakan karya terakhir yang dirilis mantan kekasih Seolhyun AOA tersebut.

Selain single baru, Zico juga dikonfirmasi menjadi host program baru KBS2 TV, The Seasons yang akan memulai masa tayangnya pada 26 April 2024.*

(SIS)