Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jennie BLACKPINK Bakal Tampil dalam Single Baru Zico

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |18:20 WIB
Jennie BLACKPINK Bakal Tampil dalam Single Baru Zico
Jennie BLACKPINK bakal tampil di single baru Zico. (Foto: Instagram/@jennierubyjane/DAZED)
A
A
A

SEOUL - Rapper Zico akan merilis single baru untuk merayakan 10 tahun debutnya di industri musik, pada akhir April 2024. Single tersebut kabarnya merupakan proyek duetnya bersama Jennie BLACKPINK.

Jennie BLACKPINK bakal tampil dalam single baru Zico. (Foto: Chanel)

TenAsia melaporkan, Jennie sudah merampungkan proses rekaman dan syuting video musik single baru Zico tersebut. Kabar tersebut kemudian ditanggapi perwakilan agensi sang rapper, KOZ Entertainment. 

“Benar, Zico sedang mempersiapkan comeback pada April 2024. Kami berharap, semua pihak memaklumi bahwa saat ini tidak ada hal lain yang bisa kami konfirmasi,” ujar sumber tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (4/4/2024). 

Ini akan menjadi karya terbaru Zico dalam 2 tahun terakhir. EP ‘Grown Ass Kid’ yang dirilis pada Juli 2022 merupakan karya terakhir yang dirilis mantan kekasih Seolhyun AOA tersebut. 

Jennie BLACKPINK bakal tampil dalam single baru Zico. (Foto: ELLE)

Selain single baru, Zico juga dikonfirmasi menjadi host program baru KBS2 TV, The Seasons yang akan memulai masa tayangnya pada 26 April 2024.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023868/rose-blackpink-resmi-bergabung-dengan-theblacklabel-yfMjAlGRxY.jpg
Rose BLACKPINK Resmi Bergabung dengan THEBLACKLABEL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023740/susul-lisa-jennie-blackpink-akhirnya-punya-akun-tiktok-UmuDF2mOx5.jpg
Susul Lisa, Jennie BLACKPINK Akhirnya Punya Akun TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/33/2983100/jisoo-blackpink-donasikan-semua-keuntungan-youtube-pribadinya-ke-badan-amal-dIXyreTmim.jpg
Jisoo BLACKPINK Donasikan Semua Keuntungan YouTube Pribadinya ke Badan Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/206/2963724/jisoo-blackpink-syuting-film-baru-rose-kirim-coffee-truck-ke-lokasi-syuting-ccYZU8sNAx.jpg
Jisoo BLACKPINK Syuting Film Baru, Rose Kirim Coffee Truck ke Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2949850/jennie-blackpink-ungkap-alasan-tidak-perpanjang-kontrak-individu-dengan-yg-entertainment-FFe6vwsKrs.jpg
Jennie BLACKPINK Ungkap Alasan Tidak Perpanjang Kontrak Individu dengan YG Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/33/2946681/blackpink-tak-perpanjang-kontrak-individu-dengan-yg-entertainment-L3a3UYbpKM.jpg
BLACKPINK Tak Perpanjang Kontrak Individu dengan YG Entertainment
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement