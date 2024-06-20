Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rose BLACKPINK Resmi Bergabung dengan THEBLACKLABEL

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |17:27 WIB
Rose BLACKPINK Resmi Bergabung dengan THEBLACKLABEL
Rose Blackpink gabung agensi baru (Foto: IG Rose)
A
A
A

SEOUL - Rose Blackpink kini resmi bergabung dengan label baru, yaitu THEBLACKLABEL usai memutuskan hengkang dari agensi lamanya, YG Entertainment.

Melansir dari laman Soompi, pada 18 Juni, THEBLACKLABEL mengonfirmasi bahwa mereka menandatangani kontrak manajemen dengan Rose BLACKPINK.

Rose BLACKPINK Resmi Bergabung dengan THEBLACKLABEL

"Kami telah menandatangani kontrak manajemen dengan artis Rose," tulis THEBLACKLABEL dikutip dari Soompi.

Adapun keputusan itu diambil oleh Rose BLACKPINK dikarenakan ia menjalin hubungan baik dengan sang bos agensi, yakni Teddy.

"Berdasarkan kepercayaan mendalam antara produser Teddy dan artis Rose, yang telah lama bekerja bersama sebagai produser dan artis. Rose baru-baru ini menandatangani kontrak manajemen dengan THEBLACKLABEL," ungkap agensi.

Dengan bergabungnya Rose, pelantun On The Ground ini tengah mempersiapkan diri untuk comeback serta melebarkan kariernya di luar negeri.

"Rose saat ini sedang bersiap untuk bertemu penggemar global dengan musik baru, dan dia berencana untuk terlibat dalam aktivitas musik di seluruh dunia bekerja sama dengan label rekaman global di masa mendatang," terang THEBLACKLABEL.

"Nantikan sinergi terbaik yang tercipta dari pertemuan Rose, yang memiliki warna musik unik, dan THEBLACKLABEL, yang mengejar kebebasan dalam aktivitas para artis," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023740/susul-lisa-jennie-blackpink-akhirnya-punya-akun-tiktok-UmuDF2mOx5.jpg
Susul Lisa, Jennie BLACKPINK Akhirnya Punya Akun TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/205/2992610/jennie-blackpink-bakal-tampil-dalam-single-baru-zico-gxl4q9hOz7.jpg
Jennie BLACKPINK Bakal Tampil dalam Single Baru Zico
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/33/2983100/jisoo-blackpink-donasikan-semua-keuntungan-youtube-pribadinya-ke-badan-amal-dIXyreTmim.jpg
Jisoo BLACKPINK Donasikan Semua Keuntungan YouTube Pribadinya ke Badan Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/206/2963724/jisoo-blackpink-syuting-film-baru-rose-kirim-coffee-truck-ke-lokasi-syuting-ccYZU8sNAx.jpg
Jisoo BLACKPINK Syuting Film Baru, Rose Kirim Coffee Truck ke Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2949850/jennie-blackpink-ungkap-alasan-tidak-perpanjang-kontrak-individu-dengan-yg-entertainment-FFe6vwsKrs.jpg
Jennie BLACKPINK Ungkap Alasan Tidak Perpanjang Kontrak Individu dengan YG Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/33/2946681/blackpink-tak-perpanjang-kontrak-individu-dengan-yg-entertainment-L3a3UYbpKM.jpg
BLACKPINK Tak Perpanjang Kontrak Individu dengan YG Entertainment
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement