Rose BLACKPINK Resmi Bergabung dengan THEBLACKLABEL

SEOUL - Rose Blackpink kini resmi bergabung dengan label baru, yaitu THEBLACKLABEL usai memutuskan hengkang dari agensi lamanya, YG Entertainment.

Melansir dari laman Soompi, pada 18 Juni, THEBLACKLABEL mengonfirmasi bahwa mereka menandatangani kontrak manajemen dengan Rose BLACKPINK.

"Kami telah menandatangani kontrak manajemen dengan artis Rose," tulis THEBLACKLABEL dikutip dari Soompi.

Adapun keputusan itu diambil oleh Rose BLACKPINK dikarenakan ia menjalin hubungan baik dengan sang bos agensi, yakni Teddy.

"Berdasarkan kepercayaan mendalam antara produser Teddy dan artis Rose, yang telah lama bekerja bersama sebagai produser dan artis. Rose baru-baru ini menandatangani kontrak manajemen dengan THEBLACKLABEL," ungkap agensi.

Dengan bergabungnya Rose, pelantun On The Ground ini tengah mempersiapkan diri untuk comeback serta melebarkan kariernya di luar negeri.

"Rose saat ini sedang bersiap untuk bertemu penggemar global dengan musik baru, dan dia berencana untuk terlibat dalam aktivitas musik di seluruh dunia bekerja sama dengan label rekaman global di masa mendatang," terang THEBLACKLABEL.

"Nantikan sinergi terbaik yang tercipta dari pertemuan Rose, yang memiliki warna musik unik, dan THEBLACKLABEL, yang mengejar kebebasan dalam aktivitas para artis," tambahnya.