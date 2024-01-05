Jennie BLACKPINK Ungkap Alasan Tidak Perpanjang Kontrak Individu dengan YG Entertainment

JAKARTA - Jennie BLACKPINK mengungkap alasan dibalik keputusannya tak memperpanjang kontrak untuk agenda individunya bersama YG Entertainment. Diketahui saat Jennie BLACKPINK tengah bergabung dengan label ODD ATELIER miliknya yang resmi diluncurkan pada 23 Desember 2023.

Rupanya alasan Jennie tak lagi bergabung dengan YG Entertainment terjadi lantaran aktivitas individu. Sebab, ia ingin menjadi lebih bebas dan nyaman melalui label miliknya.

Kendati demikian, Jennie menghargai perjalanannya bersama YG selama 7 tahun. Sehingga, dia pun tetap melanjutkan aktivitas grup bersama YG.

Hal itu diungkapkannya saat muncul di acara bincang-bincang baru Lee Hyori tak lama berselang usai pengumuman peluncuran labelnya itu.

Jennie BLACKPINK ungkap alasan tidak perpanjang kontrak dengan YG Entertainment (Foto: Instagram/jennierubyjane)





"Saya ingin melakukan kegiatan kelompok dengan perusahaan yang telah saya ikuti selama tujuh tahun, tetapi saya ingin lebih bebas dan nyaman dalam kegiatan individu, jadi saya dengan hati-hati mendirikan perusahaan bernama OA. Saya akan bekerja dengan kru yang sudah lama bersama saya. Aku ingin bisa melakukan semua aktivitasku dengan bebas," ujar Jennie kepada Lee Hyori dilansir dari Koreaboo, Jumat (5/1/2024).

Kendati demikian, Jennie mengaku bersyukur atas semua segala proses yang dijalani bersama YG Entertainment dan menjelaskan bahwa dia terinspirasi untuk membuat perusahaannya sendiri sebagai bagian dari perjalanan baru untuknya di masa depan.

"Aku belajar banyak (di YG), dan karena ini adalah perusahaan tempat aku mulai menjadi trainee sejak awal, ada banyak hal yang bisa kulakukan dan pelajari, jadi aku bertanya pada diriku sendiri, 'Apa yang bisa kamu lakukan sendiri di masa depan? masa depan?' Saya berpikir, 'Mari kita hadapi dengan berani'," pungkasnya.