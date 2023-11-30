Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jisoo BLACKPINK Borong Tiga Piala MAMA Award 2023, Netizen Semringah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |19:13 WIB
Jisoo BLACKPINK Borong Tiga Piala MAMA Award 2023, Netizen Semringah
Jisoo Blackpink raih 3 piala Mama Awards 2023 (Foto: IG Jisoo)
JAKARTA - Jisoo BLACKPINK sukses borong tiga penghargaan di Mnet Asian Music Awards (MAMA) Awards 2023. Tiga penghargaan itu adalah Best Female Artist, Best Music Video, dan Best Dance Performance Female Solo.

Jisoo BLACKPINK mendapat Best Female Artist karena di Amerika Serikat masuk dalam deretan artis solo wanita Kpop pertama yang mencapai status jutaan penjualan mengukuhkan statusnya yang tak tertandingi sebagai bintang global.

Jisoo BLACKPINK Borong Tiga Piala di MAMA Award 2023, Netizen Semringah

Penghargaan Best Dance Performance Female Solo ia dapatkan untuk lagu Flower. Dengan koreografi penuh warna dalam bentuk bunga dan kupu-kupu, dia mencetak rekor solo wanita Kpop baru dengan lebih dari tiga juta streaming dalam periode waktu terpendek.

Dengan penghargaan Best Music Video ini dia dapat menarik lebih dari 400 juta penayangan kumulatif dengan estetika visual yang bagus. Video musik #1 yang paling banyak dilihat di dunia berdasarkan release.

