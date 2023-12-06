Muhammad Adhiyat Ungkap Kendala Syuting Film Petualangan Anak Penangkap Hantu di Hutan Banyuwangi

Muhammad Adhiyat ungkap kendala syuting film Petualangan Anak Penangkap Hantu di Hutan Banyuwangi (Foto: Syifa Fauziah/MPI)

JAKARTA - Muhammad Adhiyat Abdulkadir alias Adhiyat ikut terlibat dalam film berjudul Petualangan Anak Penangkap Hantu. Dalam film garapan MNC Pictures tersebut, Adhiyat didapuk untuk berperan sebagai Zidan.

Adhiyat mengaku sangat senang terlibat dalam proses syuting ini. Apalagi dia bertemu dengan partner yang tepat.

"Dari radhing udah deket banget sambil main-main, pas di set nggak kalah seru lagi, bercanda bareng," ujar Adhiyat kepada media dalam acara konferensi pers perilisan trailer dan poster film Petualangan Anak Penangkap Hantu di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.

Saat proses syuting berlangsung, bocah 12 tahun ini juga sempat mengalami kendala. Salah satunya saat adegan bermain parasut.

"Pas scene parasut angin kenceng banget, aku ketiup angin sampai jalannya mundur. Jadi harus take berkali-kali biar bisa jalan maju," katanya.