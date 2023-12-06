Gisella Tambunan Ungkap Cara Ampuh Naikkan Mood saat Syuting Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

Gisella Tambunan ungkap cara ampuh naikkan mood saat syuting film Petualangan Anak Penangkap Hantu (Foto: Syifa Fauziah/MPI)

JAKARTA - Giselle Tambunan mengaku sempat merasakan mood yang tidak stabil saat menjalani proses syuting film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Meski saat proses syuting bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, ada kalanya ia merasa bad mood.

Perasaan bad moodnya tersebut terjadi saat ia harus memerankan karakternya Chacha. Pasalnya, ia harus benar-benar berubah dari karakternya yang asli demi mendapatkan sosok Chacha yang ceria.

"Aku kaget banget, tiba-tiba pas mau syuting harus dalami karakter sebagai Chacha yang ceria, jadi mungkin sedikit sulit," ujarnya kepada media dalam acara konferensi pers perilisan trailer dan poster film Petualangan Anak Penangkap Hantu di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.

Beruntungnya dia memiliki tim syuting yang menyenangkan dan bisa meningkatkan mood serta menghilangkan rasa kagetnya.

"Kalau waktu di set aku karakternya ceria banget om Jose suka nyanyiin aku satu lagu," ungkapnya.