HOME CELEBRITY MOVIE

Muzakki Ramdhan Lakukan Panjat Tebing 12 Meter Tanpa Stuntman di Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |05:35 WIB
Muzakki Ramdhan Lakukan Panjat Tebing 12 Meter Tanpa Stuntman di Film <i>Petualangan Anak Penangkap Hantu</i>
Muzakki Ramdhan lakukan panjat tebing 12 meter tanpa stuntman di film Petualangan Anak Penangkap Hantu (Foto: Nurul Amanah/MPI)
JAKARTA - Aktor cilik Muzakki Ramdhan didapuk untuk berperan sebagai Rafi dalam film terbaru MNC Pictures berjudul Petualangan Anak Penangkap Hantu. Dalam film ini, Muzakki diminta untuk memerankan tokoh seorang petualang yang sangat berani.

Selama syuting, Muzakki mengaku mengalami beberapa pengalaman seru dan menegangkan. Salah satunya saat ia beradegan panjat tebing setinggi 12 meter tanpa stuntman atau pemeran pengganti.

“Buat naik ke atasnya harus sendiri karena harus liat mukanya. Itu cukup bikin kaki geter sih,” ujar Muzakki kepada media dalam konferensi pers perilisan trailer dan poster film Petualangan Anak Penangkap Hantu di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.

Muzakki mengatakan, saat beradegan panjat tebing ia sama sekali tidak merasa takut. Namun, saat melihat ke bawah dan merasa sangat tinggi, ia mendadak ketakutan.

“Pas naik biasa aja, pas udah di atas dan lihat ke bawah kok tinggi yah,” selorohnya.

 Petualangan Anak Penangkap Hantu (Nurul/MPI)

Muzakki Ramdhan lakukan panjat tebing 12 meter tanpa stuntman di film Petualangan Anak Penangkap Hantu (Foto: Syifa Fauziah/MPI)


Saat adegan itu, tentunya dia banyak latihan dan dibantu oleh orang yang sudah profesional.

“Kita latihan bentar dan udah diawasin yang bener-bener profesional dari stuntman dan yang mahir memanjat tebing. Kita tinggal naik dan ada tali yang narik kita,” katanya.

Meski ini menjadi pengalaman pertamanya, dia mengaku tidak merasa kapok dan ingin mencobanya lagi.

“Bakal seru sih kalau dicoba lagi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, film Petualangan Anak Penangkap Hantu berkisah tentang tentang tiga orang anak bernama Rafi, Chacha, dan Zidan yang tergabung dalam kelompok Anak Penangkap Hantu. Ketiganya dimintai bantuan oleh Gita yang tinggal di desa terpencil yang telah lama dilanda kekeringan dan teror oleh penunggu hutan yang sering menculik penduduk desa.

