HOME CELEBRITY MOVIE

Muzakki Ramdhan Harus Terjun dari Ketinggian 12 Meter saat Syuting Petualangan Anak Penangkap Hantu

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |12:59 WIB
Muzakki Ramdhan Harus Terjun dari Ketinggian 12 Meter saat Syuting <i>Petualangan Anak Penangkap Hantu</i>
Muzakki Ramdhan harus terjun dari ketinggian 12 meter saat syuting film Petualangan Anak Penangkap Hantu. (Foto: Nurul Amanah/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA - Aktor Muzakki Ramdhan mengungkapkan pengalamannya saat syuting film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Dia mengaku, harus menjalani adegan berbahaya. 

Adegan itu adalah saat Muzakki diharuskan memanjat tebing dan terjun dari ketinggian 12 meter. Dia mengaku, awalnya sempat begitu gugup dan tak berani melakoni adegan tersebut. 

“Ini hanya masalah mindset. Saya pertama kali coba (terjun), bilang ke diri sendiri bahwa sebagai Raffi (karakter yang diperankan) saya harus berani,” katanya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada 2 Desember 2023. 

Muzakki Ramdhan kemudian melawan rasa takutnya setelah menyakinkan diri bahwa tim produksi akan melakukan yang terbaik dalam memastikan keselamatan para aktornya. 

Tak hanya Muzakki, Andy Boim yang juga bermain dalam Petualangan Anak Penangkap Hantu juga memiliki cerita tersendiri terkait adegan berbahaya dalam film tersebut. 

1 2
