Dituding Telantarkan Anak, Violenzia Jeanette Unggah Momen Lari Marathon di Singapura

JAKARTA - Selebgram Violenzia Jeanette belakangan menjadi sorotan. Pasalnya sang mantan suami, Rheza Pahlawan mendadak muncul di sosial media dan menuding bahwa dirinya menelantarkan tiga buah hatinya.

Seolah tak mau ambil pusing dengan tudingan tersebut, wanita yang akrab disapa Vio ini memilih untuk mengikuti lari marathon dengan jarak 10 kilometer di Singapura. Tak sendiri, selain bersama Gilang Juragan 99 dan Shandy Purnamasari, tampak pula Syahnaz Sadiqah, Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Aaliyah Massaid hingga Fadil Jaidi dalam momen tersebut.

"Gak gampang mau jatuhin mental aku, badan aku sendiri aja bisa aku lawan dengan mindset," tulis Vio pada keterangan foto di Instagramnya.

"Buktinya cedera dari Km 5. Ankle sama lutut tapi berhasil finish. Semua karena YOUR MIND OVER YOUR BODY, mindset is everything. Harus mindset pemenang," sambungnya.

Violenzia Jeanette unggah momen lari marathon di Singapura (Foto: Instagram/violenziajean)

Sebelumnya, Vio juga sempat membuat bantahan jika dirinya menelantarkan buah hatinya. Pasalnya, ditengah jadwalnya yang padat, ia masih kerap membagi waktu untuk anak-anaknya tercinta.

Bahkan baru-baru ini, ia juga membagikan unggahan saat mendampingi anaknya melakukan pentas seni di sekolah. Termasuk menjadi penata busana bagi mereka.

"Sesibuk-sibuknya mama kerja, kalau anak-anak pentas selalu diurusin bajunya dan selalu nonton mereka pentas," tulis Violenzia

Sebagai single parent, Vio menyadari bahwa ia kini tidak hanya bertugas untuk menjaga buah hatinya saja, tetapi juga mencari uang demi menghidupi anak-anaknya dengan bekerja. Ia pun tak pernah lupa untuk memantau perkembangan buah hatinya, mengingat anaknya sempat didiagnosa hiperaktif.

"Kalau ada yang naik pasti ada yang turun, ga semua anak pintar akademis, dan gak perlu dipaksa. Ada yang lebih pintar di art. Nah disitulah yang harus di fokuskan. Meskipun fokusnya agak susah, karena diagnosa anak hiperaktif,tapi kognitifnya tinggi, jadi dia gampang ingat dari jauh udah bilang itu mobil ayah," bebernya.