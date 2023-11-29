Violenzia Jeanette Beri Jawaban Menohok Usai Dituding Telantarkan Anak

JAKARTA - Violenzia Jeanette dituding menelantarkan anak-anaknya. Hal itu terkuak melalui media sosial Instagram milik Rheza Pahlawan mantan suaminya itu. Mendengar, kabar tersebut Violenzia Jeanette pun langsung memberikan jawaban menohok.

Tudingan itu bermula, kala Rheza Pahlawan memilih untuk bersuara di media sosial Instagram miliknya.

Di mana, dirinya mengatakan jika Violenzia Jeanette mantan istrinya itu kerap meninggalkan anak-anak mereka bersama baby sitter dan supir pribadi.

"Mungkin yang lain juga pada tau, jujur anak saya kalau di rumah dia selalu menangis kalau mau dipulangkan ke rumah mamanya, selalu ngucapin kata-kata mau tidur di rumah daddy. Sedih banget dengarnya," kata Rheza Pahlawan di @rheza.pahlawan, Rabu (29/11/2023).

"Gue sangat berharap dia jadilah ibu yang baik dan penuh kasih sayang ya Allah bukalah pintu hatinya. Jadikanlah dia ibu yang baik amin, ingat anak kita sudah besar dan sudah bisa menilai siapa yang lebih perhatian sama mereka, mereka bisa memilih siapa yang peduli sama mereka meskipun itu orang lain," ujarnya lagi.

Dirinya pun meminta sebagai ibu dari anak-anaknya jangan pernah memperlihatkan hal yang negatif pada sang anak.

"Tolong jangan tunjukin ke anak sesuatu yang negatif di dalam rumah, anak itu sudah ngerti, apa lagi ada anak yang sudah SMP," ucapnya.

"Wahai kau pengikut nabi V, kalau kalian seorang ibu sampaikan ke nabi kalian betapa pentingnya peran ibu kepada anak," tambahnya.

Melihat hal itu, Violenzia Jeanette pun tidak tinggal diam. Bahkan, dirinya memberikan jawaban melalui Insta Story yang ada di media sosial Instagram miliknya itu.

"Sesibuk-sibuknya mama kerja, kalau anak-anak pentas selalu diurusin bajunya dan selalu nonton mereka pentas," ujar Violenzia Jeanette di @violenziajean, Rabu (29/11/2023).

Bahkan, Violenzia biasa disapa itu mengaku jika dirinya terus bekerja untuk masa depan anak-anaknya itu.

"Enggak apa-apa ya mama lagi berjuang kerja buat kasih kehidupan baik buat kalian," ungkapnya.