Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maia Estianty Terbang ke Bali, Hadiri Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |08:42 WIB
Maia Estianty Terbang ke Bali, Hadiri Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana?
Maia Estianty terbang ke bali, hadiri pernikahan BCL dan Tiko Arawardhana? (Foto: Instagram/maiaestiantyreal)
A
A
A

JAKARTA - Maia Estianty membagikan sebuah unggahan saat tengah duduk di dalam pesawat menuju Bali. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah istri dari Irwan Mussry ini akan datang ke acara pernikahan Bunga Citra Lestari alias BCL dan Tiko Aryawardhana atau tidak.

Seperti diketahui, pernikahan Bunga Citra Lestari alias BCL dan Tiko Aryawardhana akan digelar pada hari ini, Sabtu (2/12/2023) di Amankila, Bali. Pernikahan tersebut pun akan digelar secara tertutup.

Sehari jelang pernikahan tersebut, salah satu rekan BCL yaitu Maia Estianty terpantau terbang ke Pulau Dewata, Bali. Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, ibunda Al El Dul itu memperlihatkan foto dirinya yang tengah berada di dalam pesawat.

"To Bali!!!" tulis Maia Estianty, Jumat, 1 Desember 2023.

Maia Estianty

Maia Estianty Terbang ke Bali (Foto: Instagram/maiaestiantyreal)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185749/maia_estianty-sbrG_large.jpg
Kata Maia Estianty soal Tudingan Tak Antusias dengan Kehamilan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184464/maia_estianty-MTa1_large.jpg
Ngeri, Maia Estianty Alami Turbulensi Hebat di Dalam Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3181943/maia_estianty-aH3z_large.jpg
Reaksi Maia Estianty saat Diminta Ciptakan Lagu untuk Pinkan Mambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180199/maia_estianty-tILa_large.jpg
Maia Estianty Tak Ingin Ada Drama di Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Minta Keluarga Diberi Seragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158838/maia_estianty-xnNZ_large.jpg
Maia Estianty Tak Khawatir Irwan Mussry Direbut Wanita Lain, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158814/maia_estianty-Bjs0_large.jpg
Saling Percaya, Maia Estianty Tak Tahu Password HP Irwan Mussry
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement