Maia Estianty Terbang ke Bali, Hadiri Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana?

JAKARTA - Maia Estianty membagikan sebuah unggahan saat tengah duduk di dalam pesawat menuju Bali. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah istri dari Irwan Mussry ini akan datang ke acara pernikahan Bunga Citra Lestari alias BCL dan Tiko Aryawardhana atau tidak.

Seperti diketahui, pernikahan Bunga Citra Lestari alias BCL dan Tiko Aryawardhana akan digelar pada hari ini, Sabtu (2/12/2023) di Amankila, Bali. Pernikahan tersebut pun akan digelar secara tertutup.

Sehari jelang pernikahan tersebut, salah satu rekan BCL yaitu Maia Estianty terpantau terbang ke Pulau Dewata, Bali. Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, ibunda Al El Dul itu memperlihatkan foto dirinya yang tengah berada di dalam pesawat.

"To Bali!!!" tulis Maia Estianty, Jumat, 1 Desember 2023.

Maia Estianty Terbang ke Bali (Foto: Instagram/maiaestiantyreal)