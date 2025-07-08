Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maia Estianty Dapat Hadiah Mobil Rp6 Miliar dari Irwan Mussry, Netizen: Sebelah Makin Panas!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |15:36 WIB
Maia Estianty Dapat Hadiah Mobil Rp6 Miliar dari Irwan Mussry, Netizen: Sebelah Makin Panas!
Maia Estianty Dapat Hadiah Mobil Rp6 Miliar dari Irwan Mussry, Netizen: Sebelah Makin Panas! (Foto: IG Maia)
A
A
A

JAKARTA Maia Estianty kembali jadi sorotan publik. Setelah ramai video Ahmad Dhani menyebut namanya dalam kompilasi video ghibah, Maia justru mencuri perhatian dengan momen manis yang jauh dari drama dan penuh cinta.

Tanpa banyak bicara, Irwan Mussry menunjukkan kasih sayangnya dengan cara elegan: menghadiahkan Maia sebuah mobil mewah Range Rover Autobiography putih yang ditaksir senilai Rp6 miliar. Hadiah spesial ini sukses bikin iri warganet dan langsung viral di media sosial.

“Masya Allah ya. Ini hadiah dari Allah dan juga dari suami. Alhamdulillah, keren banget. Ini mobil impianku loh. Aku dari berapa tahun yang lalu pengen banget punya mobil ini. Kesampean juga,” ucap Maia.

Dalam video tersebut, terlihat mobil Range Rover berpelat B 1503 SSR datang ke rumah Maia dengan ditowing. Mobil mewah itu meluncur pelan menuju garasi, disambut wajah bahagia Maia yang tak bisa menyembunyikan rasa syukur dan harunya.

Maia Estianty
Maia Estianty

Sebelum menerima mobil barunya, Maia terlebih dahulu melepas mobil lamanya, Lexus LX 570 hitam berpelat B 1 MAI. Mobil itu sudah menemaninya selama lebih dari 10 tahun dan menyimpan banyak kenangan emosional.

“Ini mobil setelah menemani aku selama 10 tahun, akhirnya lepas juga, pergi juga. Menemani aku dari masa perjuangan sampai menikah,” kenangnya.

Halaman:
1 2
