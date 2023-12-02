Ahmad Dhani Ungkap Ciptakan Lagu untuk Maia Estianty, Ternyata Ini Judulnya

JAKARTA - Ahmad Dhani mengatakan ada satu lagu yang diciptakan olehnya untuk Maia Estianty mantan istrinya itu. Lantas apa lagunya?

Ahmad Dhani tidak menampik jika dirinya pernah membuatkan lagu untuk Maia Estianty. Bahkan, lagunya itu berada di album pertama Dewa 19.

Bahkan, pentolan sekaligus pendiri Dewa 19 itu mengatakan banyak orang dan Ari Lasso hingga netizen belum mengetahui lagu tersebut.

"Lagu apa yang diciptakan untuk Maia Estianty di album pertama, nah dan ini banyak yang orang belum tahu bahkan netizen yang belum tahu mungkin ari lasso baru sadar bahwa lagu yang saya buat untuk Maia Estianty itu lagu ini," kata Ahmad Dhani di akun TikTok @dewa19fansclub, Jumat (1/12/2023).