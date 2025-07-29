Maia Estianty Tak Khawatir Irwan Mussry Direbut Wanita Lain, Ini Alasannya

JAKARTA - Maia Estianty menunjukkan keyakinan penuh kepada sang suami, Irwan Mussry, selama tujuh tahun membina rumah tangga. Ia sadar, posisi Irwan sebagai pria sukses bisa saja mengundang godaan dari perempuan lain, namun hal itu tidak membuatnya merasa terancam.

Dalam obrolannya bersama Melaney Ricardo yang tayang di YouTube pada Selasa (29/7/2025), Maia blak-blakan soal dinamika pergaulan di sekitarnya. Ia menyebut ada sebagian perempuan yang iri terhadap kebahagiaan rumah tangga orang lain.

"Kita tahu pergaulan seperti apa. Kadang ada perempuan-perempuan yang suka iri dengan apa yang kita punya. Nggak semuanya, tapi ada segelintir orang," kata Maia.

Maia Estianty Tak Khawatir Irwan Mussry Direbut Wanita Lain, Ini Alasannya (Foto: IG Maia)

Maia percaya tidak semua perempuan punya niat buruk. Namun ia juga tidak memungkiri, ada saja yang sengaja mencoba masuk ke kehidupan rumah tangga orang lain dengan motif tertentu.