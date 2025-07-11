Konflik dengan Ahmad Dhani, Maia Estianty: Anggap Marketing Gratis

JAKARTA – Maia Estianty menanggapi santai kabar bohong soal kehidupan pribadinya yang belakangan viral di media sosial. Melalui kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, istri Irwan Mussry itu mengaku tak ambil pusing dengan isu miring yang ditujukan kepadanya.

Bukan soal sindiran dari mantan suaminya, Ahmad Dhani, yang ramai dibicarakan lewat kompilasi video bertajuk "ghibah dan fitnah", Maia justru merespons isu tak masuk akal: kabar dirinya hamil anak Irwan di usia 49 tahun.

“Eh gue mau 50 tahun, gila ya,” ucap Maia dikutip Jumat (11/7/2025).

Konflik dengan Ahmad Dhani, Maia Estianty: Anggap Marketing Gratis (Foto: IG Maia)

Kabar tersebut mencuat usai salah satu akun mengunggah foto Maia dengan narasi seolah dirinya sedang hamil. Namun alih-alih marah atau tersinggung, ibu tiga anak ini malah menanggapinya dengan doa dan candaan positif.

“Hamil rezeki, amiin. Semoga hamil rezeki dan makin melahirkan rezeki-rezeki yang banyak yang bisa bermanfaat buat masyarakat, amiin,” ungkapnya.

Maia menilai isu viral yang tak berdasar seperti ini justru bisa menjadi bentuk promosi gratis. Ia menyebut, dalam dunia komunikasi, semakin sering seseorang dibicarakan—baik positif maupun negatif—maka semakin tinggi pula nilai eksposurnya.

“Ya nggak apa-apa sih diomongin, asal yang benar-benar aja, jangan ngarang-ngarang. Dalam ilmu komunikasi, semakin diomongin itu marketing gratis. Kalau diomongin yang jelek, itu marketing gratis. Diomongin yang bagus, ya makin bagus juga,” jelas Maia.