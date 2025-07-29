Advertisement
Saling Percaya, Maia Estianty Tak Tahu Password HP Irwan Mussry

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |11:06 WIB
JAKARTA - Maia Estianty blakblakan mengaku tidak pernah tahu password ponsel sang suami, Irwan Mussry. Bukan karena tidak ingin tahu, tetapi karena Maia memang sengaja memilih untuk tidak menanyakannya.

Keputusan itu didasari rasa percaya penuh yang ia berikan sejak memutuskan menikah dengan Irwan pada 2018 silam. Bagi Maia, pernikahan harus dimulai dengan rasa percaya agar keharmonisan dalam rumah tangga bisa terjaga.

"Begitu gue bilang 'iya gue mau kawin sama lo', berarti kan gue udah harus percaya 100 persen sama dia," ungkap Maia saat berbincang dalam kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (29/7/2025).

Tujuh tahun menjalani rumah tangga, Maia mengaku Irwan masih menjadi sosok yang sama seperti saat mereka berpacaran dulu. Ia merasa beruntung karena tidak pernah menghadapi konflik besar dalam pernikahannya.

