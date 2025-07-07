Deretan Pujian Irwan Mussry untuk Maia Estianty

JAKARTA - Irwan Mussry dan Maia Estianty kembali menunjukan keharmonisan rumah tangganya. Momen ini terjadi ketika kumpul bareng keluarga besar setelah Al Ghazali dan Alyssa Daguise menikah.

Dalam potongan video yang beredar di media sosial, Irwan terlihat tengah menikmati sup daging bersama anggota keluarga yang lain.

Dia pun terkejut ketika menikmati cita rasa masakan tersebut karena diakui sangat nikmat. Irwan bahkan tak tahu kalau menu itu merupakan masakan Maia Estianty.

Deretan Pujian Irwan Mussry untuk Maia Estianty (Foto: IG Maia)

"Ini benar-benar enak, siapa yang buat ini?" ujar Irwan Mussry dikutip dari akun TikTok @_echellinaptr, Senin (7/7/2025). "Aku," jawab Maia Estianty.

Begitu mendengar pengakuan sang istri, pengusaha ternama itu langsung memuji Maia. Dia bilang, Maia adalah istri terbaik yang tak ada duanya.

"Emang kamu istri terbaik, nggak ada duanya, belum sampai aja udah enak," ujar dia.