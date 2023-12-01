Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

November Penuh Kreativitas, Asah Dirimu Melalui Salah Satu Tren di Bulan Ini!

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |08:26 WIB
November Penuh Kreativitas, Asah Dirimu Melalui Salah Satu Tren di Bulan Ini!
Youtube Shorts x Starhits (Foto: ist)
JAKARTA - November ini, media sosial sedang menyoroti empat tren seru yang mengajak penggunanya untuk berpartisipasi dan berbagi pengalaman mereka. Pertama, #MbaAnggis Challenge dalam mengekspresikan diri melalui fitur short dengan menggunakan lagu “Anggis-Bodoh” (Speed Up Version). Tren ini tidak hanya tentang kreativitas tetapi juga tentang dukungan dan empati terhadap mereka yang merasa bodoh. Pengguna diminta untuk memilih momen mereka, membuat video dengan fitur shirt, menambahkan lagu, dan membagikannya dengan hastag #MbaAnggis, #Kota(nama kota mu), dan #NgeShortsBareng.

Kemudian, #NgapainAja Challenge yang mengundang pengguna untuk merayakan momen seru saat berusia 14 tahun dan berbagi cerita dengan menggunakan video remix atau stitch yang disediakan, pengguna dapat membagikan pengalaman mereka di tautan yang disediakan, mencantumkan hastag #NgapainAja, #Kota (nama kota mu), #NgeShortsbareng dalam deskripsi, dan bagikan di media sosial.

November Penuh Kreativitas, Asah Dirimu Melalui Salah Satu Tren di Bulan Ini!

#MerindingBareng Challenge, menjadi tren ketiga yang mana mengajak penggunanya untuk mengeksplorasi pengalaman mistis dan berbagai kisah misterius mereka dengan menggunakan fitur shorts. Langkah-langkahnya termasuk memilih kisah, membuat video, lalu dengan menyertakan hastag #MerindingBareng, #Kota (gantilah dengan nama kota mu), dan #NgeShortsbareng dan bagikan di platform media sosial.

Terakhir, #ManaBisa Challenge menyerukan untuk para penggunanya mengekspresikan kreativitas mereka melalui video dengan lagu “Rachel Manroe - Mana Bisa”. dengan menyertakan hastag #ManaBisa, #Kota (gantilah dengan nama kota mu), dan #NgeShortsBareng dalam deskripsi atau caption, pengguna dapat terhubung dengan komunitas yang berpartisipasi dalam tren ini.

Keempat tren ini tidak hanya mengajak para penggunanya untuk berpartisipasi melalui konten yang sedang trending, tetapi juga untuk bersama-sama mengasah dan mengekspresikan kreativitas mereka dan untuk tetap terhubung, mendukung dan merayakan berbagai aspek kehidupan. Bergabunglah dalam #MbaAnggis, #NgapainAja, #MeringdingBareng, dan #ManaBisa Challenge untuk merasakan keseruan dan keterhubungan di dunia digital melalui konten.

