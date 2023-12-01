Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Anggi Marito Bangga Raih Predikat RADAR Artist of Year di Spotify Wrapped 2023

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |07:25 WIB
Anggi Marito Bangga Raih Predikat RADAR Artist of Year di Spotify Wrapped 2023
Anggi Marito raih Radar of the Years di Spotify Wrapped 2023 (Foto: IG Anggi)
JAKARTA - Anggi Marito menyabet predikat RADAR Artist of Year dalam Spotify Wrapped 2023, digelar di Studio RCTI+ di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Anggi Marito mengaku bahagia dinobatkan sebagai RADAR Artist of Year 2023, dengan mengalahkan sejumlah musisi-musisi lainnya.

Anggi Marito Bangga Raih Predikat RADAR Artist of Year di Spotify Wrapped 2023

"Senang banget bisa dapat penghargaan ini, rasanya ini ada adalah penghargaan pertamaku, terima kasih spotify, terima kasih musik Indonesia," ujar Anggi Marito dalam sambutannya di panggung Spotify Wrapped 2023.

Pelantun "Tak Segampang Itu" juga menjadikan pencapaiannya sebagai kado terindah untuk pernikahannya dengan Kenji Ganessha. Diketahui, Anggi dan Kenji menggelar pernikahan di Gereja Santo Servatius, Bekasi pada Sabtu 18 November 2023.

"Karena ini adalah kado terindah, terima kasih untuk suami aku, ini akan jadi terindah untuk pernikahan kami,"pungkasnya

