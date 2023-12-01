Kiki Fatmala Meninggal Dunia

JAKARTA - Kiki Fatmala meninggal dunia. Meninggalnya artis lawas tersebut diumumkan di akan Instagram milik Kiki Fatmala.

Unggah foto dan sebuah pemberitahuan, mengabarkan Kiki Fatmala meninggal dunia akibat komplikasi kanker.

"Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta Kiki Fatmala, yang bukan hanya anggota terkasih keluarga kami tetapi juga seorang sahabat yang dikenal oleh banyak orang. Kiki Fatmala meninggal dunia pada 1 Desember 2023 pada usia 56 tahun, karena komplikasi akibat kanker," tulis pesan yang terdapat dalam unggahan Instagram Kiki Fatmala.