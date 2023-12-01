Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Mo Sidik Turunkan Berat Badan, dari Jaga Pola Makan hingga Olahraga

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |15:43 WIB
Cerita Mo Sidik Turunkan Berat Badan, dari Jaga Pola Makan hingga Olahraga
Cerita Mo Sidik berjuang turunkan berat badan. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Komika Mo Sidik berjuang menurunkan berat badannya. Melalui postingannya di akun X atau Twitter @mosidik dia menceritakan perjalanannya yang sedang menurunkan berat badan agar tubuhnya tetap sehat.

Perjalanan menurunkan berat badannya sudah dilakukan sejak Februari 2023 lalu dan berhasil turun 16 kilogram.

“1 Februari 2023 berat badan di 168 kg, 15 September 2023 150 kg, dan 1 Desember 2023 152 kg,” tulis Mo Sidik dalam cuitannya, Jumat (1/12/2023).

Berbagai cara dilakukan untuk memiliki tubuh ideal, mulai dari olahraga ini menjaga pola makan. Pemilik nama asli Mohamad Ali Sidik Zamzami menggunakan metode intermittent fasting.

“Nge-gym weight lifting seminggu 2-3 kali, Intermittent 18 jam. Pas eating windows makan nasi seminggu sekali, nggak ada minuman manis dan hampir nggak ada makanan manis. Tidur malam konsisten di 7-8 jam,” tuturnya.

Namun setelah menjalani program menurunkan berat badan yang cukup panjang, Mo Sidik mengaku bingung karena berat badannya tidak banyak mengalami penurunan.

“Sekarang bingung, stuck di antara 150-152 dari September,” katanya.

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen. Beberapa dari mereka memberi masukan kepada Mo Sidik.

“Kalau sotoynya gue kenapa berat stuck di situ, mungkin komposisi tubuhnya udah berubah BigMo. Kalau sebelumnya mungkin itu lemak, tapi yang sekarang kayak massa otot yang naik. jadi keep going dan tetep semangat! Kalau ada waktu boleh sesekali join yuk,” ujar @ardhibi***.

Topik Artikel :
