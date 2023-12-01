Sinopsis Film The Honest Thief, Pencuri Jujur vs Agen Korup

JAKARTA - Sinopsis film The Honest Thief akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Honest Thief adalah sebuah film thriller aksi Amerika Serikat tahun 2020 yang disutradarai oleh Mark Williams, dari skenario yang ditulis oleh Williams dan Steve Allrich.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos, dan Robert Patrick, dan mengisahkan tentang seorang mantan perampok bank (Liam Neeson) yang memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada FBI, namun justru dijebak oleh agen yang korup.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, The Honest Thief mendapatkan peringkat persetujuan sebesar 39% berdasarkan 109 ulasan, dengan skor rata-rata 5/10.

Sinopsis Film The Honest Thief

Tom Dolan adalah mantan Marinir Amerika Serikat dan pernah bertugas sebagai ahli peledak. Setelah bertahun-tahun berdinas, Tom memutuskan untuk menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk menjadi perampok bank sukses yang dikenal publik sebagai "In-and-Out Bandit".

Suatu hari, saat ia menyimpan uang di sebuah unit penyimpanan, ia bertemu dengan Annie Wilkins, seorang mahasiswa pascasarjana psikologi yang bekerja di fasilitas tersebut. Mereka mulai berbicara dan Tom menceritakan padanya tentang kariernya sebagai perampok bank dan betapa ia terpesona oleh bahan peledak dan kerusakan yang bisa diakibatkannya.

Annie kagum dengan kekuatan yang dimiliki perangkat peledak ini, dan keduanya dengan cepat membentuk hubungan. Tom mengatakan pada Annie bahwa ia menganggapnya sebagai mitra, meskipun ia sudah menikah. Namun demikian, pasangan ini tampaknya tak terpisahkan saat mereka bekerja sama menyimpan uang curiannya. Sejak saat itu, pasangan ini memiliki ikatan istimewa yang tak akan pernah terputus.

Setahun kemudian, Tom dan Annie berada dalam pelarian, menyadari bahwa mereka akan mendapat hukuman yang panjang jika kesalahan mereka terungkap. Keduanya ingin meninggalkan kejadian dalam setahun terakhir dan meninggalkan kehidupan kejahatan di belakang. Menjadi jelas bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah dengan Tom menyerahkan dirinya dan uang haramnya kepada pemerintah sebagai pertukaran untuk hukuman yang lebih ringan.

Tom mengambil risiko dengan mempercayai pihak berwenang dan mengatur pertemuan dengan Agens FBI Sam Baker. Namun, agen korup John Nivens dan Ramon Hall menyela pertemuan itu dan Tom dengan cepat menyadari bahwa mereka telah menipunya untuk mengungkapkan lokasi uang curiannya. Tom nyaris lolos dengan hidupnya dan Annie, sekarang sadar sepenuhnya bahwa Nivens dan Hall ingin menyimpan uang itu untuk diri mereka sendiri. Nivens membuat kesalahan dengan muncul saat Tom dan Annie merencanakan pelarian mereka, dan kali ini Tom sudah siap. Ia mengancam agen-agen tersebut dengan chip tawarannya yang tersembunyi dari dua pertiga uang yang tersisa dan membiarkan Annie melarikan diri dengan semua uang tersebut.

Akhirnya, Tom menyerahkan diri kepada polisi, tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kehidupan kejahatan yang telah dijalani selama setahun terakhir. Dengan meninggalkan masa lalunya, Tom dan Annie akhirnya dapat menjalani kehidupan mereka secara pribadi dan bebas dari sejarah kejahatan mereka.