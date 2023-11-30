Sinopsis Film Cold Pursuit, Bengisnya Liam Neeson Lawan Kartel Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film Cold Pursuit akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Cold Pursuit adalah film thriller aksi tahun 2019 yang disutradarai oleh Hans Petter Moland dari skenario yang ditulis oleh Frank Baldwin.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Domenick Lombardozzi, Julia Jones, John Doman, dan Laura Dern. Ini merupakan remake dari film Norwegia tahun 2014 berjudul In Order of Disappearance (Kraftidioten), juga disutradarai oleh Moland, dan mengikuti seorang sopir truk penggali salju (Neeson) yang muram dan penuh dendam yang mulai membunuh anggota kartel narkoba setelah pembunuhan anaknya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 68% berdasarkan 186 ulasan, dengan rating rata-rata 6,2/10.

Sinopsis Film Cold Pursuit

Setelah dianugerahi sebagai Warga Tahunan oleh resor ski fiksi Kehoe, Colorado, kehidupan tenang sopir truk penggali salju Nels Coxman terganggu ketika anaknya meninggal akibat overdosis heroin. Namun belakangan ia mengetahui bahwa anaknya dibunuh oleh kartel narkoba Denver.

Dia memutuskan untuk mencari keadilan secara membabi buta, membuat senapan gergaji, dan membunuh tiga anggota kartel tersebut, membuang mayat mereka di sungai terdekat. Grace, istri Nels (marah sikapp suaminya), meninggalkannya.

Trevor "Viking" Calcote, pemimpin narkoba psikopat dari kartel, pertama kali mencurigai bahwa kematian-kematian ini adalah ulah dari saingannya White Bull. Viking memerintahkan salah satu pengikut Bull dibunuh, tanpa mengetahui bahwa itu adalah anak laki-laki satu-satunya milik White Bull. Ini mendorong White Bull untuk balas dendam, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menculik anak laki-laki Viking sebagai pembalasan, yang memulai perang geng.

Nels mencari nasihat dari saudaranya Brock, yang dulunya adalah seorang penganiaya mafioso yang dikenal sebagai Wingman, dan belajar tentang Viking. Brock memberitahu Nels bahwa membunuh Viking membutuhkan seorang pembunuh bayaran, dan dia merekomendasikan pembunuh bayaran yang dikenal sebagai "The Eskimo". Eskimo setuju untuk membunuh Viking untuk USD90.000 dari Nels, tetapi memutuskan dia bisa mendapatkan USD90.000 lagi dari Viking dengan memberitahukan kepadanya bahwa Coxman telah menyewanya untuk membunuhnya.

