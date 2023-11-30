Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Cold Pursuit, Bengisnya Liam Neeson Lawan Kartel Narkoba

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:02 WIB
Sinopsis Film Cold Pursuit, Bengisnya Liam Neeson Lawan Kartel Narkoba
Sinopsis Film Cold Pursuit (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Cold Pursuit akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Cold Pursuit adalah film thriller aksi tahun 2019 yang disutradarai oleh Hans Petter Moland dari skenario yang ditulis oleh Frank Baldwin.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Domenick Lombardozzi, Julia Jones, John Doman, dan Laura Dern. Ini merupakan remake dari film Norwegia tahun 2014 berjudul In Order of Disappearance (Kraftidioten), juga disutradarai oleh Moland, dan mengikuti seorang sopir truk penggali salju (Neeson) yang muram dan penuh dendam yang mulai membunuh anggota kartel narkoba setelah pembunuhan anaknya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 68% berdasarkan 186 ulasan, dengan rating rata-rata 6,2/10.

Sinopsis Film Cold Pursuit

Setelah dianugerahi sebagai Warga Tahunan oleh resor ski fiksi Kehoe, Colorado, kehidupan tenang sopir truk penggali salju Nels Coxman terganggu ketika anaknya meninggal akibat overdosis heroin. Namun belakangan ia mengetahui bahwa anaknya dibunuh oleh kartel narkoba Denver.

Sinopsis Film Cold Pursuit, Bengisnya Liam Neeson Lawan Kartel Narkoba

Dia memutuskan untuk mencari keadilan secara membabi buta, membuat senapan gergaji, dan membunuh tiga anggota kartel tersebut, membuang mayat mereka di sungai terdekat. Grace, istri Nels (marah sikapp suaminya), meninggalkannya.

Trevor "Viking" Calcote, pemimpin narkoba psikopat dari kartel, pertama kali mencurigai bahwa kematian-kematian ini adalah ulah dari saingannya White Bull. Viking memerintahkan salah satu pengikut Bull dibunuh, tanpa mengetahui bahwa itu adalah anak laki-laki satu-satunya milik White Bull. Ini mendorong White Bull untuk balas dendam, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menculik anak laki-laki Viking sebagai pembalasan, yang memulai perang geng.

Nels mencari nasihat dari saudaranya Brock, yang dulunya adalah seorang penganiaya mafioso yang dikenal sebagai Wingman, dan belajar tentang Viking. Brock memberitahu Nels bahwa membunuh Viking membutuhkan seorang pembunuh bayaran, dan dia merekomendasikan pembunuh bayaran yang dikenal sebagai "The Eskimo". Eskimo setuju untuk membunuh Viking untuk USD90.000 dari Nels, tetapi memutuskan dia bisa mendapatkan USD90.000 lagi dari Viking dengan memberitahukan kepadanya bahwa Coxman telah menyewanya untuk membunuhnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement